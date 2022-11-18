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МИД Франции назвал продление зерновой сделки позитивным шагом - РИА Новости, 18.11.2022
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МИД Франции назвал продление зерновой сделки позитивным шагом
МИД Франции назвал продление зерновой сделки позитивным шагом - РИА Новости, 18.11.2022
МИД Франции назвал продление зерновой сделки позитивным шагом
МИД Франции приветствовал продление зерновой сделки, назвав это "позитивным шагом" для всего международного сообщества. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:36
2022-11-18T17:37
россия
украина
мид франции‎
оон
зерновая сделка
турция
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ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. МИД Франции приветствовал продление зерновой сделки, назвав это "позитивным шагом" для всего международного сообщества."Объявленное генеральным секретарем ООН продление Черноморской зерновой инициативы на 120 дней является позитивным шагом для всего международного сообщества. Продолжение этой инициативы является ключевым для борьбы с отсутствием продовольственной безопасности, усугубленным конфликтом на Украине", - говорится в сообщении ведомства.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
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россия, украина, мид франции‎, оон, зерновая сделка, турция
Россия, Украина, МИД Франции‎, ООН, зерновая сделка, Турция
17:36 18.11.2022 (обновлено: 17:37 18.11.2022)
 
МИД Франции назвал продление зерновой сделки позитивным шагом

МИД Франции приветствовал продление зерновой сделки, назвав это позитивным шагом

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. МИД Франции приветствовал продление зерновой сделки, назвав это "позитивным шагом" для всего международного сообщества.
"Объявленное генеральным секретарем ООН продление Черноморской зерновой инициативы на 120 дней является позитивным шагом для всего международного сообщества. Продолжение этой инициативы является ключевым для борьбы с отсутствием продовольственной безопасности, усугубленным конфликтом на Украине", - говорится в сообщении ведомства.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
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РоссияУкраинаМИД Франции‎ООНзерновая сделкаТурция
 
 
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