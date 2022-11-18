https://ria.ru/20221118/sdelka-1832570214.html

МИД Франции назвал продление зерновой сделки позитивным шагом

МИД Франции назвал продление зерновой сделки позитивным шагом - РИА Новости, 18.11.2022

МИД Франции назвал продление зерновой сделки позитивным шагом

МИД Франции приветствовал продление зерновой сделки, назвав это "позитивным шагом" для всего международного сообщества. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:36

2022-11-18T17:36

2022-11-18T17:37

россия

украина

мид франции‎

оон

зерновая сделка

турция

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ПАРИЖ, 18 ноя - РИА Новости. МИД Франции приветствовал продление зерновой сделки, назвав это "позитивным шагом" для всего международного сообщества."Объявленное генеральным секретарем ООН продление Черноморской зерновой инициативы на 120 дней является позитивным шагом для всего международного сообщества. Продолжение этой инициативы является ключевым для борьбы с отсутствием продовольственной безопасности, усугубленным конфликтом на Украине", - говорится в сообщении ведомства.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

https://ria.ru/20221118/tseny-1832549054.html

россия

украина

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, мид франции‎, оон, зерновая сделка, турция