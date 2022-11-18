https://ria.ru/20221118/sdelka-1832504211.html

Белоусов прокомментировал продление зерновой сделки

Белоусов прокомментировал продление зерновой сделки - РИА Новости, 18.11.2022

Белоусов прокомментировал продление зерновой сделки

Россия приняла решение продлить зерновую сделку не из-за того, что, как утверждают США, испытывала международное давление по этому вопросу, заявил журналистам... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:09

2022-11-18T15:09

2022-11-18T15:09

экономика

андрей белоусов

энтони блинкен

россия

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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Россия приняла решение продлить зерновую сделку не из-за того, что, как утверждают США, испытывала международное давление по этому вопросу, заявил журналистам глава российской делегации на саммите АТЭС, первый вице-премьер Андрей Белоусов.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Накануне в МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита АТЭС заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку на очередные 120 дней из-за того, что "судя по всему, поняла, что мир не примет ее отказа продлить соглашение"."Давления Москва не испытывала никакого, я во всяком случае его не замечал", - сказал Белоусов, отвечая на просьбу прокомментировать слова Блинкена.Белоусов отметил, что в том, что касается зерновой сделки, "нужно понимать, что есть два трека участия Россия в решении продовольственного кризиса"."Первый трек возник, - причем он исторически был первым, - в ходе визита (генсека ООН Антониу) Гутерреша в Москву и переговоров с (президентом РФ Владимиром) Путиным - то, что без России продовольственные рынки и рынки минеральных удобрений, а они тесно связаны друг с другом, - просто не могут восстановиться, потому что РФ и там, и там является крупнейшим участником. Второй трек - это стамбульское соглашение, где речь шла о создании коридора безопасности и вывозе украинского зерна", - пояснил Белоусов.Он отметил, что в рамках "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна "были проговорены абсолютно четкие условия, но стамбульское соглашение оказалось под риском именно в связи с действиями Украины по атаке на Севастополь"."Но поскольку Украина гарантировала, что ничего подобного больше не повторится и коридор безопасности больше не будет использоваться в военных целях, Россия пошла на то, чтобы вернуться к статусу-кво и продолжить зерновую сделку", - заключил он.

https://ria.ru/20221117/sdelka-1832331909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, андрей белоусов, энтони блинкен, россия, украина, турция