https://ria.ru/20221118/sdelka-1832496854.html
Путин и Эрдоган акцентировали важность выполнения зерновой сделки
Путин и Эрдоган акцентировали важность выполнения зерновой сделки - РИА Новости, 18.11.2022
Путин и Эрдоган акцентировали важность выполнения зерновой сделки
С учетом продления зерновой сделки президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре акцентировали важность... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:53
2022-11-18T14:53
2022-11-18T14:53
экономика
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
россия
турция
зерновая сделка
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. С учетом продления зерновой сделки президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре акцентировали важность комплексного и полного выполнения этого "пакетного" соглашения, сообщает пресс-служба Кремля."С учетом продления на очередные 120 дней срока действия Стамбульских договоренностей от 22 июля сего года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и устранении препятствий для экспорта на мировой рынок российской сельхозпродукции и удобрений Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган акцентировали важность комплексного и полного выполнения этого "пакетного" соглашения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, турция, зерновая сделка
Экономика, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Россия, Турция, зерновая сделка
Путин и Эрдоган акцентировали важность выполнения зерновой сделки
Президенты Путин и Эрдоган акцентировали важность комплексного выполнения зерновой сделки