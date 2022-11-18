Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган акцентировали важность выполнения зерновой сделки - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/sdelka-1832496854.html
Путин и Эрдоган акцентировали важность выполнения зерновой сделки
Путин и Эрдоган акцентировали важность выполнения зерновой сделки - РИА Новости, 18.11.2022
Путин и Эрдоган акцентировали важность выполнения зерновой сделки
С учетом продления зерновой сделки президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре акцентировали важность... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:53
2022-11-18T14:53
экономика
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
россия
турция
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_4f57e8c5116557801e6c735b0201634d.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. С учетом продления зерновой сделки президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре акцентировали важность комплексного и полного выполнения этого "пакетного" соглашения, сообщает пресс-служба Кремля."С учетом продления на очередные 120 дней срока действия Стамбульских договоренностей от 22 июля сего года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и устранении препятствий для экспорта на мировой рынок российской сельхозпродукции и удобрений Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган акцентировали важность комплексного и полного выполнения этого "пакетного" соглашения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817355133_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4d503129e5628550b3eeb8effdcee2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, турция, зерновая сделка
Экономика, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Россия, Турция, зерновая сделка
14:53 18.11.2022
 
Путин и Эрдоган акцентировали важность выполнения зерновой сделки

Президенты Путин и Эрдоган акцентировали важность комплексного выполнения зерновой сделки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. С учетом продления зерновой сделки президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре акцентировали важность комплексного и полного выполнения этого "пакетного" соглашения, сообщает пресс-служба Кремля.
"С учетом продления на очередные 120 дней срока действия Стамбульских договоренностей от 22 июля сего года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и устранении препятствий для экспорта на мировой рынок российской сельхозпродукции и удобрений Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган акцентировали важность комплексного и полного выполнения этого "пакетного" соглашения", - говорится в сообщении.
Флаги России и ООН на саммите G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 10:03
Запад с трудом признал пакетный характер зерновой сделки, заявила шерпа
 
ЭкономикаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинРоссияТурциязерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала