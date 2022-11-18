https://ria.ru/20221118/sdelka-1832496854.html

Путин и Эрдоган акцентировали важность выполнения зерновой сделки

Путин и Эрдоган акцентировали важность выполнения зерновой сделки - РИА Новости, 18.11.2022

Путин и Эрдоган акцентировали важность выполнения зерновой сделки

С учетом продления зерновой сделки президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре акцентировали важность... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:53

2022-11-18T14:53

2022-11-18T14:53

экономика

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

россия

турция

зерновая сделка

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. С учетом продления зерновой сделки президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре акцентировали важность комплексного и полного выполнения этого "пакетного" соглашения, сообщает пресс-служба Кремля."С учетом продления на очередные 120 дней срока действия Стамбульских договоренностей от 22 июля сего года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и устранении препятствий для экспорта на мировой рынок российской сельхозпродукции и удобрений Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган акцентировали важность комплексного и полного выполнения этого "пакетного" соглашения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221117/sdelka-1832127554.html

россия

турция

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Кирилл Волков

экономика, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия, турция, зерновая сделка