Лукашенко назвал эпоху санкций временем колоссальных возможностей
Лукашенко заявил, что санкции открывают колоссальные возможности для белорусской экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Время санкций открывает колоссальные возможности для экономики Белоруссии, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
"Наверное, сегодня уже только ленивый со мной не согласен, что эти так называемые санкции для нас - время колоссальнейших возможностей. Обещаю вам: точно такого времени у вас больше не будет. Дорожите каждой копейкой, вложите ее туда, куда надо. Чтобы получить еще большую отдачу в сельскохозяйственном производстве", - цитирует слова белорусского лидера на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса в пятницу пресс-служба.
Лукашенко обратил внимание на то, что в Белоруссии в впервые в истории произвели хлебов, зерна больше тонны на каждого человека. "Это успех, которого, я уверен, не достигли даже крупнейшие государства нашей планеты", - отметил президент.
Вместе с тем белорусский лидер выразил сожаление, что подобных объемов урожая зерновых не удалось собрать в прошлом году, когда этот товар очень востребован. "Сегодня зерно на постсоветском пространстве из-за того, что ввели санкции против России, - девать некуда", - заметил он.
Лукашенко напомнил, как ранее высказывал просьбу президенту России Владимиру Путину, чтобы тот оставил в резерве зерно для нужд Белоруссии на всякий случай, и глава РФ, по словам белорусского президента, согласился оставить объем вдвое больше запрошенного.