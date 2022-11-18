https://ria.ru/20221118/sanktsii-1832468885.html

Лукашенко назвал эпоху санкций временем колоссальных возможностей

Лукашенко назвал эпоху санкций временем колоссальных возможностей - РИА Новости, 18.11.2022

Лукашенко назвал эпоху санкций временем колоссальных возможностей

Время санкций открывает колоссальные возможности для экономики Белоруссии, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:33

2022-11-18T13:33

2022-11-18T13:33

экономика

александр лукашенко

белоруссия

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Время санкций открывает колоссальные возможности для экономики Белоруссии, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко."Наверное, сегодня уже только ленивый со мной не согласен, что эти так называемые санкции для нас - время колоссальнейших возможностей. Обещаю вам: точно такого времени у вас больше не будет. Дорожите каждой копейкой, вложите ее туда, куда надо. Чтобы получить еще большую отдачу в сельскохозяйственном производстве", - цитирует слова белорусского лидера на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса в пятницу пресс-служба.Лукашенко обратил внимание на то, что в Белоруссии в впервые в истории произвели хлебов, зерна больше тонны на каждого человека. "Это успех, которого, я уверен, не достигли даже крупнейшие государства нашей планеты", - отметил президент.Вместе с тем белорусский лидер выразил сожаление, что подобных объемов урожая зерновых не удалось собрать в прошлом году, когда этот товар очень востребован. "Сегодня зерно на постсоветском пространстве из-за того, что ввели санкции против России, - девать некуда", - заметил он.Лукашенко напомнил, как ранее высказывал просьбу президенту России Владимиру Путину, чтобы тот оставил в резерве зерно для нужд Белоруссии на всякий случай, и глава РФ, по словам белорусского президента, согласился оставить объем вдвое больше запрошенного.

https://ria.ru/20221111/investory-1830928057.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, александр лукашенко, белоруссия, санкции ес в отношении белоруссии