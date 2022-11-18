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Лукашенко назвал эпоху санкций временем колоссальных возможностей - РИА Новости, 18.11.2022
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Лукашенко назвал эпоху санкций временем колоссальных возможностей
Лукашенко назвал эпоху санкций временем колоссальных возможностей - РИА Новости, 18.11.2022
Лукашенко назвал эпоху санкций временем колоссальных возможностей
Время санкций открывает колоссальные возможности для экономики Белоруссии, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:33
2022-11-18T13:33
экономика
александр лукашенко
белоруссия
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Время санкций открывает колоссальные возможности для экономики Белоруссии, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко."Наверное, сегодня уже только ленивый со мной не согласен, что эти так называемые санкции для нас - время колоссальнейших возможностей. Обещаю вам: точно такого времени у вас больше не будет. Дорожите каждой копейкой, вложите ее туда, куда надо. Чтобы получить еще большую отдачу в сельскохозяйственном производстве", - цитирует слова белорусского лидера на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса в пятницу пресс-служба.Лукашенко обратил внимание на то, что в Белоруссии в впервые в истории произвели хлебов, зерна больше тонны на каждого человека. "Это успех, которого, я уверен, не достигли даже крупнейшие государства нашей планеты", - отметил президент.Вместе с тем белорусский лидер выразил сожаление, что подобных объемов урожая зерновых не удалось собрать в прошлом году, когда этот товар очень востребован. "Сегодня зерно на постсоветском пространстве из-за того, что ввели санкции против России, - девать некуда", - заметил он.Лукашенко напомнил, как ранее высказывал просьбу президенту России Владимиру Путину, чтобы тот оставил в резерве зерно для нужд Белоруссии на всякий случай, и глава РФ, по словам белорусского президента, согласился оставить объем вдвое больше запрошенного.
https://ria.ru/20221111/investory-1830928057.html
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экономика, александр лукашенко, белоруссия, санкции ес в отношении белоруссии
Экономика, Александр Лукашенко, Белоруссия, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
13:33 18.11.2022
 
Лукашенко назвал эпоху санкций временем колоссальных возможностей

Лукашенко заявил, что санкции открывают колоссальные возможности для белорусской экономики

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Время санкций открывает колоссальные возможности для экономики Белоруссии, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
"Наверное, сегодня уже только ленивый со мной не согласен, что эти так называемые санкции для нас - время колоссальнейших возможностей. Обещаю вам: точно такого времени у вас больше не будет. Дорожите каждой копейкой, вложите ее туда, куда надо. Чтобы получить еще большую отдачу в сельскохозяйственном производстве", - цитирует слова белорусского лидера на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса в пятницу пресс-служба.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 18:16
Лукашенко предупредил западных инвесторов, желающих продать активы
Лукашенко обратил внимание на то, что в Белоруссии в впервые в истории произвели хлебов, зерна больше тонны на каждого человека. "Это успех, которого, я уверен, не достигли даже крупнейшие государства нашей планеты", - отметил президент.
Вместе с тем белорусский лидер выразил сожаление, что подобных объемов урожая зерновых не удалось собрать в прошлом году, когда этот товар очень востребован. "Сегодня зерно на постсоветском пространстве из-за того, что ввели санкции против России, - девать некуда", - заметил он.
Лукашенко напомнил, как ранее высказывал просьбу президенту России Владимиру Путину, чтобы тот оставил в резерве зерно для нужд Белоруссии на всякий случай, и глава РФ, по словам белорусского президента, согласился оставить объем вдвое больше запрошенного.
Сетевой супермаркет Евроопт в городе Рогачеве в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 08:00
"Мы всегда под санкциями". Выдержит ли Белоруссия западное давление
 
ЭкономикаАлександр ЛукашенкоБелоруссияСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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