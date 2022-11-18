"Инарктика" будет выращивать в Калужской области мальков красной рыбы
Мальки форели в питомнике для выращивания. Архивное фото
КАЛУГА, 18 ноя – РИА Новости. Российская компания "Инарктика" будет выращивать в Калужской области мальков форели и лосося, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в пятницу в Калуге губернатор Владислав Шапша провел рабочее совещание с генеральным директором ПАО "Инарктика" Ильей Сосновым. Обсуждались вопросы сотрудничества в сфере товарного рыбоводства.
"В ходе встречи Илья Соснов презентовал свой бизнес, который специализируется на лососеводстве и успешно решает вопросы импортозамещения. Основанный в 1997 году, сейчас он является российским лидером в производстве аквакультуры", - говорится в сообщении.
Соснов рассказал, что в 2018 году организация получила право на пользование шестью рыбоводными участками в Баренцевом море. Это позволит к 2025 году увеличить производственные мощности до 50 тысяч тонн готовой продукции в год и войти в двадцатку мировых лидеров производителей красной рыбы. В планах ближайших пяти лет – ввод дополнительных мощностей, достаточных для первичной переработки и упаковки продукции, заключение долгосрочных контрактов с крупнейшими покупателями, а также переход на собственный рыбопосадочный материал.
"С этой целью в 2022 году компания стала собственником двух рыбоводных предприятий в Калужской области – ООО "Селекционный центр аквакультуры" и ООО "Ф-Траут". Там планируют выращивать мальков, которые затем будут направлять в Мурманскую область. Это очень важный этап производственной цепочки", - информирует областное правительство.
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Губернатор выразил уверенность в том, что инвестор оценит возможности Калужской области по достоинству. "Для нас очень важен ваш выбор. Мы готовы вам всесторонне помогать. Если будут вопросы, давайте решать их вместе".
Владислав Шапша также рассказал, что в Калужской области уже успешно работают несколько рыбоводческих предприятий. Развитием аквакультуры занимаются фермерские и семейные хозяйства, малый бизнес. В этом году они произвели около 1000 тонн продукции, что на 15% больше, чем в прошлом году. Отрасль развивается, в неё приходят новые инвестиции, подчеркнул губернатор.