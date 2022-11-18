https://ria.ru/20221118/ryba-1832555746.html

"Инарктика" будет выращивать в Калужской области мальков красной рыбы

"Инарктика" будет выращивать в Калужской области мальков красной рыбы - РИА Новости, 18.11.2022

"Инарктика" будет выращивать в Калужской области мальков красной рыбы

Российская компания "Инарктика" будет выращивать в Калужской области мальков форели и лосося, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:08

2022-11-18T17:08

2022-11-18T17:08

калужская область

экономика

владислав шапша

калужская область

калуга

баренцево море

россия

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КАЛУГА, 18 ноя – РИА Новости. Российская компания "Инарктика" будет выращивать в Калужской области мальков форели и лосося, сообщает правительство региона.Сообщается, что в пятницу в Калуге губернатор Владислав Шапша провел рабочее совещание с генеральным директором ПАО "Инарктика" Ильей Сосновым. Обсуждались вопросы сотрудничества в сфере товарного рыбоводства."В ходе встречи Илья Соснов презентовал свой бизнес, который специализируется на лососеводстве и успешно решает вопросы импортозамещения. Основанный в 1997 году, сейчас он является российским лидером в производстве аквакультуры", - говорится в сообщении.Соснов рассказал, что в 2018 году организация получила право на пользование шестью рыбоводными участками в Баренцевом море. Это позволит к 2025 году увеличить производственные мощности до 50 тысяч тонн готовой продукции в год и войти в двадцатку мировых лидеров производителей красной рыбы. В планах ближайших пяти лет – ввод дополнительных мощностей, достаточных для первичной переработки и упаковки продукции, заключение долгосрочных контрактов с крупнейшими покупателями, а также переход на собственный рыбопосадочный материал."С этой целью в 2022 году компания стала собственником двух рыбоводных предприятий в Калужской области – ООО "Селекционный центр аквакультуры" и ООО "Ф-Траут". Там планируют выращивать мальков, которые затем будут направлять в Мурманскую область. Это очень важный этап производственной цепочки", - информирует областное правительство.Губернатор выразил уверенность в том, что инвестор оценит возможности Калужской области по достоинству. "Для нас очень важен ваш выбор. Мы готовы вам всесторонне помогать. Если будут вопросы, давайте решать их вместе".Владислав Шапша также рассказал, что в Калужской области уже успешно работают несколько рыбоводческих предприятий. Развитием аквакультуры занимаются фермерские и семейные хозяйства, малый бизнес. В этом году они произвели около 1000 тонн продукции, что на 15% больше, чем в прошлом году. Отрасль развивается, в неё приходят новые инвестиции, подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20221108/stavropole-1829987256.html

https://ria.ru/20221117/kaluga-1832273804.html

https://ria.ru/20220722/ukha-1804288511.html

калужская область

калуга

баренцево море

россия

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экономика, владислав шапша, калужская область, калуга, баренцево море, россия