https://ria.ru/20221118/rozhdaemost-1832524088.html

Благодаря ЭКО в этом году на Ямале родились 80 малышей

Благодаря ЭКО в этом году на Ямале родились 80 малышей - РИА Новости, 18.11.2022

Благодаря ЭКО в этом году на Ямале родились 80 малышей

Восемьдесят малышей родились в этом году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) благодаря ЭКО, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:54

2022-11-18T15:54

2022-11-18T15:54

ямало-ненецкий автономный округ

общество

здоровье - общество

ямал

ноябрьск

нацпроекты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Восемьдесят малышей родились в этом году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) благодаря ЭКО, сообщает пресс-служба главы региона."На Ямале созданы условия для решения проблем бесплодия. Для того, чтобы пройти процедуру ЭКО, жительницам ЯНАО не приходится долгое время стоять в очереди на квоту. Весь комплекс – от диагностики до родоразрешения – проводится бесплатно. Несмотря на то, что в больницах региона не выполняется процедура ЭКО, пациентки могут выбрать любую клинику на территории страны. Транспортные расходы также возмещаются за счет региона. Ежегодно на ЭКО направляются чуть более 300 северянок", - говорится в сообщении.При направлении на ЭКО в регионе не применяется система квотирования из-за отсутствия очередности, а число выдаваемых направлений не ограничивается. На ЭКО направляются все желающие женщины, имеющие соответствующие медицинские показания."Если супружеской паре выставлен диагноз и она состоит на учете, мы выдаем направление на процедуру ЭКО. Семейная пара может выбрать любую клинику, которая работает по полису ОМС, так же, как и врача. Чтобы получить направление, паре необходимо сдать анализы, получить гарантийное письмо из клиники, в которой будет проведена процедура ЭКО, а также заключение главного внештатного специалиста. На основании документов делается заключение, и супруги могут выехать для проведения протокола", - цитирует пресс-служба акушера-гинеколога перинатального центра Ноябрьска Тамару Абанину.На решение вопросов, связанных с бесплодием, направлен национальный проект "Демография". Ямал стабильно находится в числе регионов-лидеров по рождаемости, уточняют власти.

https://ria.ru/20220415/sady-1783757064.html

ямал

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, здоровье - общество, ямал, ноябрьск, нацпроекты