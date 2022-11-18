Благодаря ЭКО в этом году на Ямале родились 80 малышей
Новорожденные в родильном доме
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Восемьдесят малышей родились в этом году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) благодаря ЭКО, сообщает пресс-служба главы региона.
"На Ямале созданы условия для решения проблем бесплодия. Для того, чтобы пройти процедуру ЭКО, жительницам ЯНАО не приходится долгое время стоять в очереди на квоту. Весь комплекс – от диагностики до родоразрешения – проводится бесплатно. Несмотря на то, что в больницах региона не выполняется процедура ЭКО, пациентки могут выбрать любую клинику на территории страны. Транспортные расходы также возмещаются за счет региона. Ежегодно на ЭКО направляются чуть более 300 северянок", - говорится в сообщении.
При направлении на ЭКО в регионе не применяется система квотирования из-за отсутствия очередности, а число выдаваемых направлений не ограничивается. На ЭКО направляются все желающие женщины, имеющие соответствующие медицинские показания.
"Если супружеской паре выставлен диагноз и она состоит на учете, мы выдаем направление на процедуру ЭКО. Семейная пара может выбрать любую клинику, которая работает по полису ОМС, так же, как и врача. Чтобы получить направление, паре необходимо сдать анализы, получить гарантийное письмо из клиники, в которой будет проведена процедура ЭКО, а также заключение главного внештатного специалиста. На основании документов делается заключение, и супруги могут выехать для проведения протокола", - цитирует пресс-служба акушера-гинеколога перинатального центра Ноябрьска Тамару Абанину.
На решение вопросов, связанных с бесплодием, направлен национальный проект "Демография". Ямал стабильно находится в числе регионов-лидеров по рождаемости, уточняют власти.