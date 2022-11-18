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Благодаря ЭКО в этом году на Ямале родились 80 малышей - РИА Новости, 18.11.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221118/rozhdaemost-1832524088.html
Благодаря ЭКО в этом году на Ямале родились 80 малышей
Благодаря ЭКО в этом году на Ямале родились 80 малышей - РИА Новости, 18.11.2022
Благодаря ЭКО в этом году на Ямале родились 80 малышей
Восемьдесят малышей родились в этом году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) благодаря ЭКО, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:54
2022-11-18T15:54
ямало-ненецкий автономный округ
общество
здоровье - общество
ямал
ноябрьск
нацпроекты
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Восемьдесят малышей родились в этом году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) благодаря ЭКО, сообщает пресс-служба главы региона."На Ямале созданы условия для решения проблем бесплодия. Для того, чтобы пройти процедуру ЭКО, жительницам ЯНАО не приходится долгое время стоять в очереди на квоту. Весь комплекс – от диагностики до родоразрешения – проводится бесплатно. Несмотря на то, что в больницах региона не выполняется процедура ЭКО, пациентки могут выбрать любую клинику на территории страны. Транспортные расходы также возмещаются за счет региона. Ежегодно на ЭКО направляются чуть более 300 северянок", - говорится в сообщении.При направлении на ЭКО в регионе не применяется система квотирования из-за отсутствия очередности, а число выдаваемых направлений не ограничивается. На ЭКО направляются все желающие женщины, имеющие соответствующие медицинские показания."Если супружеской паре выставлен диагноз и она состоит на учете, мы выдаем направление на процедуру ЭКО. Семейная пара может выбрать любую клинику, которая работает по полису ОМС, так же, как и врача. Чтобы получить направление, паре необходимо сдать анализы, получить гарантийное письмо из клиники, в которой будет проведена процедура ЭКО, а также заключение главного внештатного специалиста. На основании документов делается заключение, и супруги могут выехать для проведения протокола", - цитирует пресс-служба акушера-гинеколога перинатального центра Ноябрьска Тамару Абанину.На решение вопросов, связанных с бесплодием, направлен национальный проект "Демография". Ямал стабильно находится в числе регионов-лидеров по рождаемости, уточняют власти.
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общество, здоровье - общество, ямал, ноябрьск, нацпроекты
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Здоровье - Общество, Ямал, Ноябрьск, Нацпроекты
15:54 18.11.2022
 

Благодаря ЭКО в этом году на Ямале родились 80 малышей

© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
Новорожденные в родильном доме
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Восемьдесят малышей родились в этом году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) благодаря ЭКО, сообщает пресс-служба главы региона.
"На Ямале созданы условия для решения проблем бесплодия. Для того, чтобы пройти процедуру ЭКО, жительницам ЯНАО не приходится долгое время стоять в очереди на квоту. Весь комплекс – от диагностики до родоразрешения – проводится бесплатно. Несмотря на то, что в больницах региона не выполняется процедура ЭКО, пациентки могут выбрать любую клинику на территории страны. Транспортные расходы также возмещаются за счет региона. Ежегодно на ЭКО направляются чуть более 300 северянок", - говорится в сообщении.
При направлении на ЭКО в регионе не применяется система квотирования из-за отсутствия очередности, а число выдаваемых направлений не ограничивается. На ЭКО направляются все желающие женщины, имеющие соответствующие медицинские показания.
"Если супружеской паре выставлен диагноз и она состоит на учете, мы выдаем направление на процедуру ЭКО. Семейная пара может выбрать любую клинику, которая работает по полису ОМС, так же, как и врача. Чтобы получить направление, паре необходимо сдать анализы, получить гарантийное письмо из клиники, в которой будет проведена процедура ЭКО, а также заключение главного внештатного специалиста. На основании документов делается заключение, и супруги могут выехать для проведения протокола", - цитирует пресс-служба акушера-гинеколога перинатального центра Ноябрьска Тамару Абанину.
На решение вопросов, связанных с бесплодием, направлен национальный проект "Демография". Ямал стабильно находится в числе регионов-лидеров по рождаемости, уточняют власти.
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15 апреля, 16:28Ямало-Ненецкий автономный округ
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоЗдоровье - ОбществоЯмалНоябрьскНацпроекты
 
 
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