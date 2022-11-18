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ЕП представил проект резолюции о признании России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 18.11.2022
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ЕП представил проект резолюции о признании России "спонсором терроризма"
ЕП представил проект резолюции о признании России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 18.11.2022
ЕП представил проект резолюции о признании России "спонсором терроризма"
Европейский парламент обнародовал проект резолюции, признающий Россию "государством-спонсором терроризма". РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:25
2022-11-18T16:23
владимир путин
россия
украина
страсбург
европарламент
большая двадцатка
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Европейский парламент обнародовал проект резолюции, признающий Россию "государством-спонсором терроризма".В документе ЕП "объявляет Российскую Федерацию террористическим государством и признает действия (в частности, в отношении Украины) &lt;…&gt; органов России террористическими атаками, &lt;…&gt; призывает Евросовет и государства-члены признать Россию террористическим государством".Кроме того, проект призывает ЕС принять эффективные меры для всесторонней международной изоляции Москвы "через прекращение всякого сотрудничества с Россией, замораживание контактов с ее представителями и высылку послов России, включая из международных организаций, таких, как СБ ООН и G20".Евродепутаты собираются также предложить "использовать замороженные российские государственные и частные активы для компенсации за террористические акты, совершенные Россией или от ее имени, в частности, на Украине".Кроме того, в Европарламенте призвали обновить политику ЕС в отношении Москвы и разработать специальный режим, который позволит Евросоюзу признавать страны террористическими и вводить против них и сотрудничающих с ними государств "серьезные экономические и дипломатические ограничения".Голосование по документу запланировано на пленарной сессии в Страсбурге 23 ноября.В случае одобрения Европарламентом резолюцию разошлют для ознакомления правительствам стран ЕС и G20, в Совет Европы, ОБСЕ, в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Международный Комитет Красного Креста, Международный уголовный суд, Северный совет, а также отдельно правительству и парламенту России и Украины.Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам не обязательны к исполнению, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению депутатов.Как предупреждали на Смоленской площади, признание России страной — спонсором терроризма противоречит международному праву. В ответ на такую инициативу американских конгрессменов Москва в августе пригрозила разрывом дипломатических отношений с Вашингтоном. Дипломаты указали, что после этого США "рискуют окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями".В МИД подчеркнули, что Москва готова к любому развитию ситуации.В Белом доме в сентябре заявили, что администрация США приняла окончательное решение не придавать России статус страны — спонсора терроризма..В октябре парламент Эстонии признал Россию страной — спонсором терроризма, аналогичное решение в августе приняли латвийские депутаты. В Москве назвали этот шаг очередным проявлением русофобии.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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владимир путин, россия, украина, страсбург, европарламент, большая двадцатка, евросоюз, в мире
Владимир Путин, Россия, Украина, Страсбург, Европарламент, Большая двадцатка, Евросоюз, В мире
15:25 18.11.2022 (обновлено: 16:23 18.11.2022)
 
ЕП представил проект резолюции о признании России "спонсором терроризма"

Европарламент обнародовал проект резолюции о признании России "спонсором терроризма"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Европейский парламент обнародовал проект резолюции, признающий Россию "государством-спонсором терроризма".
В документе ЕП "объявляет Российскую Федерацию террористическим государством и признает действия (в частности, в отношении Украины) <…> органов России террористическими атаками, <…> призывает Евросовет и государства-члены признать Россию террористическим государством".
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Кроме того, проект призывает ЕС принять эффективные меры для всесторонней международной изоляции Москвы "через прекращение всякого сотрудничества с Россией, замораживание контактов с ее представителями и высылку послов России, включая из международных организаций, таких, как СБ ООН и G20".
Евродепутаты собираются также предложить "использовать замороженные российские государственные и частные активы для компенсации за террористические акты, совершенные Россией или от ее имени, в частности, на Украине".
Кроме того, в Европарламенте призвали обновить политику ЕС в отношении Москвы и разработать специальный режим, который позволит Евросоюзу признавать страны террористическими и вводить против них и сотрудничающих с ними государств "серьезные экономические и дипломатические ограничения".
Голосование по документу запланировано на пленарной сессии в Страсбурге 23 ноября.
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В случае одобрения Европарламентом резолюцию разошлют для ознакомления правительствам стран ЕС и G20, в Совет Европы, ОБСЕ, в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Международный Комитет Красного Креста, Международный уголовный суд, Северный совет, а также отдельно правительству и парламенту России и Украины.
Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам не обязательны к исполнению, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению депутатов.
Как предупреждали на Смоленской площади, признание России страной — спонсором терроризма противоречит международному праву. В ответ на такую инициативу американских конгрессменов Москва в августе пригрозила разрывом дипломатических отношений с Вашингтоном. Дипломаты указали, что после этого США "рискуют окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями".
В МИД подчеркнули, что Москва готова к любому развитию ситуации.
В Белом доме в сентябре заявили, что администрация США приняла окончательное решение не придавать России статус страны — спонсора терроризма..
В октябре парламент Эстонии признал Россию страной — спонсором терроризма, аналогичное решение в августе приняли латвийские депутаты. В Москве назвали этот шаг очередным проявлением русофобии.
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