https://ria.ru/20221118/rezolyutsiya-1832511603.html

ЕП представил проект резолюции о признании России "спонсором терроризма"

ЕП представил проект резолюции о признании России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 18.11.2022

ЕП представил проект резолюции о признании России "спонсором терроризма"

Европейский парламент обнародовал проект резолюции, признающий Россию "государством-спонсором терроризма". РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:25

2022-11-18T15:25

2022-11-18T16:23

владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Европейский парламент обнародовал проект резолюции, признающий Россию "государством-спонсором терроризма".В документе ЕП "объявляет Российскую Федерацию террористическим государством и признает действия (в частности, в отношении Украины) <…> органов России террористическими атаками, <…> призывает Евросовет и государства-члены признать Россию террористическим государством".Кроме того, проект призывает ЕС принять эффективные меры для всесторонней международной изоляции Москвы "через прекращение всякого сотрудничества с Россией, замораживание контактов с ее представителями и высылку послов России, включая из международных организаций, таких, как СБ ООН и G20".Евродепутаты собираются также предложить "использовать замороженные российские государственные и частные активы для компенсации за террористические акты, совершенные Россией или от ее имени, в частности, на Украине".Кроме того, в Европарламенте призвали обновить политику ЕС в отношении Москвы и разработать специальный режим, который позволит Евросоюзу признавать страны террористическими и вводить против них и сотрудничающих с ними государств "серьезные экономические и дипломатические ограничения".Голосование по документу запланировано на пленарной сессии в Страсбурге 23 ноября.В случае одобрения Европарламентом резолюцию разошлют для ознакомления правительствам стран ЕС и G20, в Совет Европы, ОБСЕ, в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Международный Комитет Красного Креста, Международный уголовный суд, Северный совет, а также отдельно правительству и парламенту России и Украины.Резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам не обязательны к исполнению, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению депутатов.Как предупреждали на Смоленской площади, признание России страной — спонсором терроризма противоречит международному праву. В ответ на такую инициативу американских конгрессменов Москва в августе пригрозила разрывом дипломатических отношений с Вашингтоном. Дипломаты указали, что после этого США "рискуют окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями".В МИД подчеркнули, что Москва готова к любому развитию ситуации.В Белом доме в сентябре заявили, что администрация США приняла окончательное решение не придавать России статус страны — спонсора терроризма..В октябре парламент Эстонии признал Россию страной — спонсором терроризма, аналогичное решение в августе приняли латвийские депутаты. В Москве назвали этот шаг очередным проявлением русофобии.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221114/velikobritaniya-1831468266.html

https://ria.ru/20221018/estoniya-1824880445.html

https://ria.ru/20220906/rossiya-1814907927.html

https://ria.ru/20221114/peregovory-1831306198.html

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владимир путин, россия, украина, страсбург, европарламент, большая двадцатка, евросоюз, в мире