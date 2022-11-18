https://ria.ru/20221118/respublikantsy-1832368444.html
Республиканцы потребовали отчета о финансовых связях демократов и Украины
Республиканцы потребовали отчета о финансовых связях демократов и Украины - РИА Новости, 18.11.2022
Республиканцы потребовали отчета о финансовых связях демократов и Украины
Группа конгрессменов-республиканцев направила письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием предоставить информацию о возможных финансовых связях между... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T03:59
2022-11-18T03:59
2022-11-18T04:07
в мире
джо байден
энтони блинкен
сергей рябков
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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Группа конгрессменов-республиканцев направила письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием предоставить информацию о возможных финансовых связях между Демократической партией и правительством Украины через обанкротившуюся криптобиржу FTX, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.В нем утверждается, что в марте текущего года правительство Украины запустило веб-сайт для сбора пожертвований в партнерстве с FTX. По мнению конгрессменов, это произошло спустя всего несколько дней после того, как президент США Джо Байден пообещал выделить Киеву помощь на сумму в миллиарды долларов.Республиканцы опасаются, что украинское правительство могло инвестировать часть выделенных Киеву средств в FTX и затем использовать их, чтобы помочь демократам остаться у власти в США. В этой связи законодатели потребовали от госсекретаря отчитаться о том, проводит ли госдепартамент расследование по поводу возможных вложений Украины в криптобиржу и намерена ли администрация Байдена провести аудит в отношении выделенной Киеву помощи.Республиканцы, согласно подсчетам, по итогам состоявшихся на минувшей неделе промежуточных выборов получают большинство в палате представителей. Демократы сохранили под своим контролем сенат. Члены Республиканской партии неоднократно жестко критиковали политику Байдена по финансовой поддержке Киева, грозя в случае победы на выборах ужесточить над ней контроль.Весной текущего года конгресс выделил администрации порядка 40 миллиардов долларов на помощь Киеву, как военную так и экономическую. В октябре Байден подписал закон о финансировании правительства США до середины декабря текущего года, включающий выделение еще 12,4 миллиарда долларов на помощь Украине.На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221104/ukraina-1829176922.html
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в мире, джо байден, энтони блинкен, сергей рябков, украина, киев, сша
В мире, Джо Байден, Энтони Блинкен, Сергей Рябков, Украина, Киев, США
03:59 18.11.2022 (обновлено: 04:07 18.11.2022)
Республиканцы потребовали отчета о финансовых связях демократов и Украины
Республиканцы потребовали от Блинкена отчитаться о финансовых связях демократов и Украины
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Группа конгрессменов-республиканцев направила письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием предоставить информацию о возможных финансовых связях между Демократической партией и правительством Украины через обанкротившуюся криптобиржу FTX, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"Нам стало известно, что миллиарды долларов налогоплательщиков, отправленные Украине для помощи в боевых действиях, потенциально могли быть инвестированы в криптовалютную биржу FTX, которая впоследствии сделала огромные пожертвования демократам в США во время промежуточных выборов 2022 года", - следует из письма, подписанного конгрессменами Троем Нелсом, Луи Гомертом, Мэри Миллер и Байроном Дональдсом.
В нем утверждается, что в марте текущего года правительство Украины запустило веб-сайт для сбора пожертвований в партнерстве с FTX. По мнению конгрессменов, это произошло спустя всего несколько дней после того, как президент США Джо Байден
пообещал выделить Киеву
помощь на сумму в миллиарды долларов.
Республиканцы опасаются, что украинское правительство могло инвестировать часть выделенных Киеву средств в FTX и затем использовать их, чтобы помочь демократам остаться у власти в США. В этой связи законодатели потребовали от госсекретаря отчитаться о том, проводит ли госдепартамент расследование по поводу возможных вложений Украины в криптобиржу и намерена ли администрация Байдена провести аудит в отношении выделенной Киеву помощи.
Республиканцы, согласно подсчетам, по итогам состоявшихся на минувшей неделе промежуточных выборов получают большинство в палате представителей. Демократы сохранили под своим контролем сенат. Члены Республиканской партии неоднократно жестко критиковали политику Байдена по финансовой поддержке Киева, грозя в случае победы на выборах ужесточить над ней контроль.
Весной текущего года конгресс выделил администрации порядка 40 миллиардов долларов на помощь Киеву, как военную так и экономическую. В октябре Байден подписал закон о финансировании правительства США до середины декабря текущего года, включающий выделение еще 12,4 миллиарда долларов на помощь Украине.
На фоне российской военной операции США и их союзники продолжают отправлять оружие Украине. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва
неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с западным вооружением становится законной целью для российской армии.