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Бирюков: очистные сооружения "Шишкин Лес" реконструируют в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 18.11.2022
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Бирюков: очистные сооружения "Шишкин Лес" реконструируют в ТиНАО в Москве
Бирюков: очистные сооружения "Шишкин Лес" реконструируют в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 18.11.2022
Бирюков: очистные сооружения "Шишкин Лес" реконструируют в ТиНАО в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке реконструкции очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в столице, сообщил журналистам заммэра РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:45
2022-11-18T12:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводоканал
тинао
петр бирюков
общество
городское хозяйство москвы
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке реконструкции очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс АО "Мосводоканал". В итоге выявили ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки. Масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года, очистные сооружения "Шишкин Лес" станут одиннадцатым модернизированным объектом. Они работают с 60-х годов прошлого века и уже не отвечают современным требованиям", - отметил Бирюков.Заммэра рассказал, что в рамках подготовительного этапа проводятся расчистка участка для строительства, ликвидация иловых карт, оборудование строительной площадки, подвоз материалов.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что активная фаза реконструкции очистных сооружений "Шишкин Лес" запланирована на 2023 год.
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мосводоканал, тинао, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводоканал, ТиНАО, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы
12:45 18.11.2022 (обновлено: 12:46 18.11.2022)
 

Бирюков: очистные сооружения "Шишкин Лес" реконструируют в ТиНАО в Москве

© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыОчистные сооружения "Шишкин Лес" реконструируют в ТиНАО в Москве
Очистные сооружения Шишкин Лес реконструируют в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Очистные сооружения "Шишкин Лес" реконструируют в ТиНАО в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке реконструкции очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс АО "Мосводоканал". В итоге выявили ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки. Масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года, очистные сооружения "Шишкин Лес" станут одиннадцатым модернизированным объектом. Они работают с 60-х годов прошлого века и уже не отвечают современным требованиям", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что в рамках подготовительного этапа проводятся расчистка участка для строительства, ликвидация иловых карт, оборудование строительной площадки, подвоз материалов.
"В ходе реконструкции планируется построить здание механической очистки, три аэротенка и три вторичных отстойника, проложить новые трубопроводы. В проекте реализуем самые передовые технологии, в том числе оборудуем объект системами глубокой биологической очистки сточных вод, доочистки на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетового обеззараживания. Установим энергоэффективное оборудование, системы автоматизации и газоочистки", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что активная фаза реконструкции очистных сооружений "Шишкин Лес" запланирована на 2023 год.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 15:24Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Реконструкция 15 водоемов завершена в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводоканалТиНАОПетр БирюковОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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