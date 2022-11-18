12:45 18.11.2022 (обновлено: 12:46 18.11.2022)
Бирюков: очистные сооружения "Шишкин Лес" реконструируют в ТиНАО в Москве
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыОчистные сооружения "Шишкин Лес" реконструируют в ТиНАО в Москве
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Очистные сооружения "Шишкин Лес" реконструируют в ТиНАО в Москве
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке реконструкции очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс АО "Мосводоканал". В итоге выявили ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки. Масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года, очистные сооружения "Шишкин Лес" станут одиннадцатым модернизированным объектом. Они работают с 60-х годов прошлого века и уже не отвечают современным требованиям", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что в рамках подготовительного этапа проводятся расчистка участка для строительства, ликвидация иловых карт, оборудование строительной площадки, подвоз материалов.
"В ходе реконструкции планируется построить здание механической очистки, три аэротенка и три вторичных отстойника, проложить новые трубопроводы. В проекте реализуем самые передовые технологии, в том числе оборудуем объект системами глубокой биологической очистки сточных вод, доочистки на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетового обеззараживания. Установим энергоэффективное оборудование, системы автоматизации и газоочистки", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что активная фаза реконструкции очистных сооружений "Шишкин Лес" запланирована на 2023 год.