https://ria.ru/20221118/rekonstruktsiya-1832440395.html

Бирюков: очистные сооружения "Шишкин Лес" реконструируют в ТиНАО в Москве

Бирюков: очистные сооружения "Шишкин Лес" реконструируют в ТиНАО в Москве - РИА Новости, 18.11.2022

Бирюков: очистные сооружения "Шишкин Лес" реконструируют в ТиНАО в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке реконструкции очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в столице, сообщил журналистам заммэра РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:45

2022-11-18T12:45

2022-11-18T12:46

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общество

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москва

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к подготовке реконструкции очистных сооружений в поселке Шишкин Лес в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс АО "Мосводоканал". В итоге выявили ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки. Масштабные работы по обновлению системы водоотведения в ТиНАО проводятся с 2012 года, очистные сооружения "Шишкин Лес" станут одиннадцатым модернизированным объектом. Они работают с 60-х годов прошлого века и уже не отвечают современным требованиям", - отметил Бирюков.Заммэра рассказал, что в рамках подготовительного этапа проводятся расчистка участка для строительства, ликвидация иловых карт, оборудование строительной площадки, подвоз материалов.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что активная фаза реконструкции очистных сооружений "Шишкин Лес" запланирована на 2023 год.

https://ria.ru/20221114/moskva-1831385897.html

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Алёна Пава

мосводоканал, тинао, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, москва, комплекс городского хозяйства москвы