https://ria.ru/20221118/reabilitatsiya-1832435003.html

Участникам спецоперации после реабилитации вручили награды в Москве

Участникам спецоперации после реабилитации вручили награды в Москве - РИА Новости, 18.11.2022

Участникам спецоперации после реабилитации вручили награды в Москве

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков вручил участникам спецоперации, которые прошли реабилитацию и переподготовку в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:30

2022-11-18T12:30

2022-11-18T12:37

специальная военная операция на украине

безопасность

общество

николай панков

сергей шойгу

россия

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков вручил участникам спецоперации, которые прошли реабилитацию и переподготовку в реабилитационно-образовательном центре на базе госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве, государственные награды и документы на жилье. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.Панков также передал военным слова благодарности от министра обороны России Сергея Шойгу за мужество и храбрость, проявленную при выполнении воинского долга."Здесь, в реабилитационно-образовательном центре, вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. Министром обороны подписаны приказы о назначении вас на воинские должности и присвоение воинских званий. Центральной комиссией министерства обороны принято решение о выдаче вам удостоверений ветерана боевых действий. Кроме того, по поручению министра обороны награжденным военнослужащим будут вручены государственные награды", - приводит ведомство слова Панкова.Также в мероприятии приняли участие врио начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Бобров, начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников и врио руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны РФ Артем Святненко."Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства", - приводит ведомства слова Артема Святненко.О программе дальнейшей реабилитации военнослужащих и их медицинском обеспечении на новых местах военной службы рассказал заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор Александр Серговенцев."В целях восстановления утраченных функций подобраны, изготовлены и настроены под каждого из вас современные протезы. Проведен курс обучения пользования ими. Для каждого из вас разработана индивидуальная программа реабилитации, согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов и их замене при необходимости", - приводит Минобороны РФ слова Серговенцева.В военном ведомстве уточнили, что сегодня более 40 военнослужащим были вручены документы на получение жилья. Также было вручено 6 государственных наград, в числе которых 2 ордена Мужества, 2 медали "За отвагу", 1 знак отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени и 1 медаль Суворова.

https://ria.ru/20221108/nagrady-1830043907.html

https://ria.ru/20221101/dvfu-1828300504.html

россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, общество, николай панков, сергей шойгу, россия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф