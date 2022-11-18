https://ria.ru/20221118/reabilitatsiya-1832435003.html
Участникам спецоперации после реабилитации вручили награды в Москве
Участникам спецоперации после реабилитации вручили награды в Москве - РИА Новости, 18.11.2022
Участникам спецоперации после реабилитации вручили награды в Москве
Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков вручил участникам спецоперации, которые прошли реабилитацию и переподготовку в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:30
2022-11-18T12:30
2022-11-18T12:37
специальная военная операция на украине
безопасность
общество
николай панков
сергей шойгу
россия
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809223118_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ae8473db4b37becc7da6c35a08cca9d2.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков вручил участникам спецоперации, которые прошли реабилитацию и переподготовку в реабилитационно-образовательном центре на базе госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве, государственные награды и документы на жилье. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.Панков также передал военным слова благодарности от министра обороны России Сергея Шойгу за мужество и храбрость, проявленную при выполнении воинского долга."Здесь, в реабилитационно-образовательном центре, вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. Министром обороны подписаны приказы о назначении вас на воинские должности и присвоение воинских званий. Центральной комиссией министерства обороны принято решение о выдаче вам удостоверений ветерана боевых действий. Кроме того, по поручению министра обороны награжденным военнослужащим будут вручены государственные награды", - приводит ведомство слова Панкова.Также в мероприятии приняли участие врио начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Бобров, начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников и врио руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны РФ Артем Святненко."Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства", - приводит ведомства слова Артема Святненко.О программе дальнейшей реабилитации военнослужащих и их медицинском обеспечении на новых местах военной службы рассказал заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор Александр Серговенцев."В целях восстановления утраченных функций подобраны, изготовлены и настроены под каждого из вас современные протезы. Проведен курс обучения пользования ими. Для каждого из вас разработана индивидуальная программа реабилитации, согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов и их замене при необходимости", - приводит Минобороны РФ слова Серговенцева.В военном ведомстве уточнили, что сегодня более 40 военнослужащим были вручены документы на получение жилья. Также было вручено 6 государственных наград, в числе которых 2 ордена Мужества, 2 медали "За отвагу", 1 знак отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени и 1 медаль Суворова.
https://ria.ru/20221108/nagrady-1830043907.html
https://ria.ru/20221101/dvfu-1828300504.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809223118_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_21afb754f701d405f6e4ac32c70478ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, общество, николай панков, сергей шойгу, россия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Общество, Николай Панков, Сергей Шойгу, Россия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
12:30 18.11.2022 (обновлено: 12:37 18.11.2022)
Участникам спецоперации после реабилитации вручили награды в Москве
Замминистра обороны Панков вручил в Москве награды участникам спецоперации на Украине
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков вручил участникам спецоперации, которые прошли реабилитацию и переподготовку в реабилитационно-образовательном центре на базе госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве, государственные награды и документы на жилье. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.
Панков также передал военным слова благодарности от министра обороны России Сергея Шойгу
за мужество и храбрость, проявленную при выполнении воинского долга.
"Здесь, в реабилитационно-образовательном центре, вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей. Министром обороны подписаны приказы о назначении вас на воинские должности и присвоение воинских званий. Центральной комиссией министерства обороны принято решение о выдаче вам удостоверений ветерана боевых действий. Кроме того, по поручению министра обороны награжденным военнослужащим будут вручены государственные награды", - приводит ведомство слова Панкова.
Также в мероприятии приняли участие врио начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Бобров, начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников и врио руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны РФ Артем Святненко.
"Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства", - приводит ведомства слова Артема Святненко.
О программе дальнейшей реабилитации военнослужащих и их медицинском обеспечении на новых местах военной службы рассказал заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор Александр Серговенцев.
"В целях восстановления утраченных функций подобраны, изготовлены и настроены под каждого из вас современные протезы. Проведен курс обучения пользования ими. Для каждого из вас разработана индивидуальная программа реабилитации, согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов и их замене при необходимости", - приводит Минобороны РФ слова Серговенцева.
В военном ведомстве уточнили, что сегодня более 40 военнослужащим были вручены документы на получение жилья. Также было вручено 6 государственных наград, в числе которых 2 ордена Мужества, 2 медали "За отвагу", 1 знак отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени и 1 медаль Суворова.