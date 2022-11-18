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СМИ выяснили, что могли делать возле "Северных потоков" неизвестные суда - РИА Новости, 18.11.2022
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СМИ выяснили, что могли делать возле "Северных потоков" неизвестные суда
СМИ выяснили, что могли делать возле "Северных потоков" неизвестные суда - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ выяснили, что могли делать возле "Северных потоков" неизвестные суда
Два неизвестных судна с выключенными транспондерами, замеченные перед диверсией неподалеку от ниток газопровода "Северный поток", могли заниматься разведкой,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T02:31
2022-11-18T02:31
в мире
европа
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
германия
генеральная прокуратура рф
газпром
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Два неизвестных судна с выключенными транспондерами, замеченные перед диверсией неподалеку от ниток газопровода "Северный поток", могли заниматься разведкой, пишет немецкое издание Die Welt.Газета приводит мнение директора Балтийского фонда безопасности Отто Табунса, предполагающего, что перед кораблями стояла задача убедиться, что поблизости нет гражданских или военных судов, "присутствие которых облегчило бы поиск виновных или позволило бы избежать жертв среди гражданского населения". Эксперт также отметил, что повреждения на газопроводе могли быть нанесены при помощи подводной лодки.Научный сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" Йоран Свистек, в свою очередь, заявил, что "любой, кто намеренно отключает транспондеры, пытается скрыть незаконную деятельность".Ранее издание Wired со ссылкой на аналитическую компанию Space Know сообщило, что, в дни перед терактом на "Северных потоках" в зоне возле них проходили два неопознанных судна с отключенными датчиками. Зафиксированная длина этих судов составляла 95-130 метров. По информации аналитиков, они проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент Владимир Путин 31 октября сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков", глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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в мире, европа, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", германия, генеральная прокуратура рф, газпром, россия
В мире, Европа, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Германия, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Россия
02:31 18.11.2022
 
СМИ выяснили, что могли делать возле "Северных потоков" неизвестные суда

Welt: суда с выключенными транспондерами возле "Северных потоков" могли вести разведку

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Два неизвестных судна с выключенными транспондерами, замеченные перед диверсией неподалеку от ниток газопровода "Северный поток", могли заниматься разведкой, пишет немецкое издание Die Welt.
Газета приводит мнение директора Балтийского фонда безопасности Отто Табунса, предполагающего, что перед кораблями стояла задача убедиться, что поблизости нет гражданских или военных судов, "присутствие которых облегчило бы поиск виновных или позволило бы избежать жертв среди гражданского населения". Эксперт также отметил, что повреждения на газопроводе могли быть нанесены при помощи подводной лодки.
Научный сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" Йоран Свистек, в свою очередь, заявил, что "любой, кто намеренно отключает транспондеры, пытается скрыть незаконную деятельность".
Ранее издание Wired со ссылкой на аналитическую компанию Space Know сообщило, что, в дни перед терактом на "Северных потоках" в зоне возле них проходили два неопознанных судна с отключенными датчиками. Зафиксированная длина этих судов составляла 95-130 метров. По информации аналитиков, они проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 12:54
В Кремле удивлены тишиной в расследовании ЧП на "Северных потоках"
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент Владимир Путин 31 октября сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков", глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
 
В миреЕвропаСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"ГерманияГенеральная прокуратура РФГазпромРоссия
 
 
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