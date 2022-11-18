https://ria.ru/20221118/razrabotka-1832367338.html
В России началась разработка первого самолета вертикального взлета
В России началась разработка первого самолета вертикального взлета - РИА Новости, 18.11.2022
В России началась разработка первого самолета вертикального взлета
Началось создание первого в России самолета вертикального взлета и посадки, уже ведутся испытания отдельных систем, сообщили РИА Новости в компании-разработчике РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T03:39
2022-11-18T03:39
2022-11-18T05:46
технологии
алексей рогозин
россия
ссср
airbus
як-141
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Началось создание первого в России самолета вертикального взлета и посадки, уже ведутся испытания отдельных систем, сообщили РИА Новости в компании-разработчике "Эколибри"."Специалистами компании разрабатывается первый в России самолет вертикального взлета и посадки. Сейчас закончен первый этап проектирования воздушного судна в соответствии с действующими авиационными нормами, ведутся стендовые испытания отдельных систем. Новый самолет будет представлять собой летательный аппарат, оснащенный гибридной силовой установкой. Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки", - рассказали в компании.В пресс-службе "Эколибри" уточнили, что самолет должен отчасти занять нишу вертолетов в пассажирских перевозках, в том числе в российских регионов."У данного изделия, в отличие от вертолета, не будет сложных механизмов типа автомата перекоса или редуктора, что позволяет снизить себестоимость. Самолет вертикального взлета и посадки получит современную российскую авионику и будет сделан в основном на производимых в России компонентах. В результате в некоторых вариантах применения он будет более экономически эффективным, чем вертолеты. Особенно это касается продолжительных маршрутов, так как за счет крыла большой площади можно обеспечить высокие аэродинамические характеристики", - пояснили в пресс-службе.Как сообщил в свою очередь РИА Новости председатель научно-технического совета "Эколибри" экс-глава компании "Ил" Алексей Рогозин, самолет будет иметь дальность до 1200 км, скорость полета – около 270 км/ч."Воздушное судно и электрический двигатель создаются строго в соответствии с требованиями авиационного законодательства, что позволит обеспечить его сертификацию и реальную эксплуатацию в коммерческих и иных специальных целях", - добавил он.В СССР создавались самолеты вертикального взлета и посадки, но только для военных целей. В частности, были созданы такие палубные штурмовики с возможностью вертикального взлета и посадки, как Як-36, различные варианты Як-38, а также опередивший свое время по совокупности характеристик Як-141.В мире сейчас проектами гражданских самолетов вертикального взлёта и посадки занимаются такие компании, как Airbus, Embraer, Hyundai, Toyota. В России подобные разработки до последнего времени не велись, хотя планы о создании новых летательных аппаратов вертикального взлета и посадки заявлялись.
https://ria.ru/20220309/ssj100-1777214647.html
https://ria.ru/20210723/finansirovanie-1742552107.html
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технологии, алексей рогозин, россия, ссср, airbus, як-141
Технологии, Алексей Рогозин, Россия, СССР, Airbus, Як-141
03:39 18.11.2022 (обновлено: 05:46 18.11.2022)
В России началась разработка первого самолета вертикального взлета
"Эколибри": в России началось создание первого самолета вертикального взлета и посадки
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Началось создание первого в России самолета вертикального взлета и посадки, уже ведутся испытания отдельных систем, сообщили РИА Новости в компании-разработчике "Эколибри".
"Специалистами компании разрабатывается первый в России самолет вертикального взлета и посадки. Сейчас закончен первый этап проектирования воздушного судна в соответствии с действующими авиационными нормами, ведутся стендовые испытания отдельных систем. Новый самолет будет представлять собой летательный аппарат, оснащенный гибридной силовой установкой. Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки", - рассказали в компании.
В пресс-службе "Эколибри" уточнили, что самолет должен отчасти занять нишу вертолетов в пассажирских перевозках, в том числе в российских регионов.
"У данного изделия, в отличие от вертолета, не будет сложных механизмов типа автомата перекоса или редуктора, что позволяет снизить себестоимость. Самолет вертикального взлета и посадки получит современную российскую авионику и будет сделан в основном на производимых в России компонентах. В результате в некоторых вариантах применения он будет более экономически эффективным, чем вертолеты. Особенно это касается продолжительных маршрутов, так как за счет крыла большой площади можно обеспечить высокие аэродинамические характеристики", - пояснили в пресс-службе.
Как сообщил в свою очередь РИА Новости председатель научно-технического совета "Эколибри" экс-глава компании "Ил" Алексей Рогозин
, самолет будет иметь дальность до 1200 км, скорость полета – около 270 км/ч.
"Воздушное судно и электрический двигатель создаются строго в соответствии с требованиями авиационного законодательства, что позволит обеспечить его сертификацию и реальную эксплуатацию в коммерческих и иных специальных целях", - добавил он.
В СССР
создавались самолеты вертикального взлета и посадки, но только для военных целей. В частности, были созданы такие палубные штурмовики с возможностью вертикального взлета и посадки, как Як-36, различные варианты Як-38, а также опередивший свое время по совокупности характеристик Як-141
.
В мире сейчас проектами гражданских самолетов вертикального взлёта и посадки занимаются такие компании, как Airbus
, Embraer, Hyundai, Toyota. В России подобные разработки до последнего времени не велись, хотя планы о создании новых летательных аппаратов вертикального взлета и посадки заявлялись.