https://ria.ru/20221118/razrabotka-1832367338.html

В России началась разработка первого самолета вертикального взлета

В России началась разработка первого самолета вертикального взлета - РИА Новости, 18.11.2022

В России началась разработка первого самолета вертикального взлета

Началось создание первого в России самолета вертикального взлета и посадки, уже ведутся испытания отдельных систем, сообщили РИА Новости в компании-разработчике РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T03:39

2022-11-18T03:39

2022-11-18T05:46

технологии

алексей рогозин

россия

ссср

airbus

як-141

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155721/93/1557219349_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8cfe069b925896dd3c95be7163ddd28b.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Началось создание первого в России самолета вертикального взлета и посадки, уже ведутся испытания отдельных систем, сообщили РИА Новости в компании-разработчике "Эколибри"."Специалистами компании разрабатывается первый в России самолет вертикального взлета и посадки. Сейчас закончен первый этап проектирования воздушного судна в соответствии с действующими авиационными нормами, ведутся стендовые испытания отдельных систем. Новый самолет будет представлять собой летательный аппарат, оснащенный гибридной силовой установкой. Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки", - рассказали в компании.В пресс-службе "Эколибри" уточнили, что самолет должен отчасти занять нишу вертолетов в пассажирских перевозках, в том числе в российских регионов."У данного изделия, в отличие от вертолета, не будет сложных механизмов типа автомата перекоса или редуктора, что позволяет снизить себестоимость. Самолет вертикального взлета и посадки получит современную российскую авионику и будет сделан в основном на производимых в России компонентах. В результате в некоторых вариантах применения он будет более экономически эффективным, чем вертолеты. Особенно это касается продолжительных маршрутов, так как за счет крыла большой площади можно обеспечить высокие аэродинамические характеристики", - пояснили в пресс-службе.Как сообщил в свою очередь РИА Новости председатель научно-технического совета "Эколибри" экс-глава компании "Ил" Алексей Рогозин, самолет будет иметь дальность до 1200 км, скорость полета – около 270 км/ч."Воздушное судно и электрический двигатель создаются строго в соответствии с требованиями авиационного законодательства, что позволит обеспечить его сертификацию и реальную эксплуатацию в коммерческих и иных специальных целях", - добавил он.В СССР создавались самолеты вертикального взлета и посадки, но только для военных целей. В частности, были созданы такие палубные штурмовики с возможностью вертикального взлета и посадки, как Як-36, различные варианты Як-38, а также опередивший свое время по совокупности характеристик Як-141.В мире сейчас проектами гражданских самолетов вертикального взлёта и посадки занимаются такие компании, как Airbus, Embraer, Hyundai, Toyota. В России подобные разработки до последнего времени не велись, хотя планы о создании новых летательных аппаратов вертикального взлета и посадки заявлялись.

https://ria.ru/20220309/ssj100-1777214647.html

https://ria.ru/20210723/finansirovanie-1742552107.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, алексей рогозин, россия, ссср, airbus, як-141