https://ria.ru/20221118/rassledovanie-1832490696.html
В ЕК заявили, что осведомлены о докладе Швеции по ЧП на "Северных потоках"
В ЕК заявили, что осведомлены о докладе Швеции по ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 18.11.2022
В ЕК заявили, что осведомлены о докладе Швеции по ЧП на "Северных потоках"
В Европейской комиссии осведомлены о заявлении Швеции по диверсиям на "Северных потоках", ЕК не участвует в расследовании, однако очень серьезно относится к... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:36
2022-11-18T14:36
2022-11-18T14:39
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БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. В Европейской комиссии осведомлены о заявлении Швеции по диверсиям на "Северных потоках", ЕК не участвует в расследовании, однако очень серьезно относится к безопасности критической инфраструктуры Евросоюза, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Служба безопасности Швеции ранее заявила, что расследование ЧП на "Северных потоках" показало, что речь идет о диверсии, были задокументированы значительные повреждения газопроводов в результате взрывов."Мы видели сообщения, мы уже много раз комментировали события вокруг "Северных потоков". Вы знаете, что мы лично не участвуем в расследовании, но мы принимаем очень серьезно безопасность всей критической инфраструктуры ЕС", - сказал он.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20221118/gazoprovod-1832429014.html
https://ria.ru/20221115/khab-1831637688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, швеция, еврокомиссия, северный поток, владимир путин, эрик мамер, алексей миллер, россия, брюссель, евросоюз, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Швеция, Еврокомиссия, Северный поток, Владимир Путин, Эрик Мамер, Алексей Миллер, Россия, Брюссель, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
14:36 18.11.2022 (обновлено: 14:39 18.11.2022)
В ЕК заявили, что осведомлены о докладе Швеции по ЧП на "Северных потоках"
В Еврокомиссии заявили, что не участвуют в расследовании ЧП на "Северных потоках"