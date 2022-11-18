https://ria.ru/20221118/raketa-1832418584.html

Индия запустила первую частную космическую ракету

Индия запустила первую частную космическую ракету - РИА Новости, 18.11.2022

Индия запустила первую частную космическую ракету

Индия в пятницу провела успешный запуск своей первой частной космической ракеты Vikram-S, сообщила Индийская организация космических исследований. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:41

2022-11-18T11:41

2022-11-18T11:41

космос - риа наука

индия

индийская организация космических исследований

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832416534_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d4197a8ba09cfa1c2486f70782fd9c79.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя – РИА Новости. Индия в пятницу провела успешный запуск своей первой частной космической ракеты Vikram-S, сообщила Индийская организация космических исследований.Ракета была запущена со стартовой площадки Индийской организации космических исследований на острове Шрихарикот. Она достигла максимального апогея в 89 километров, в то время как цель находилась на расстоянии 80 километров.Границей космоса считается отметка в 100 километров.Ранее компания-разработчик Skyroot Aerospace сообщала, что запуск запланирован между 12 и 16 ноября, но его сроки были сдвинуты в связи с погодными условиями.Как отмечал главный операционный директор компании Наг Бхарат Дака, ракета Vikram-S представляет собой одноступенчатую суборбитальную ракету-носитель, ее запуск поможет протестировать и утвердить большинство технологий в серии космических ракет-носителей Vikram.Ракеты-носители названы Vikram в честь основателя индийской космической программы и известного ученого Викрама Сарабхая.

https://ria.ru/20221026/tekhnologii-1826792335.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры успешного запуска первой частной космической ракеты Индии Vikram-S Индия провела успешный запуск первой частной космической ракеты - Vikram-S от компании Skyroot Aerospace, это одноступенчатая суборбитальная ракета-носитель, ее запуск поможет утвердить большинство технологий ракет Vikram 2022-11-18T11:41 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, индия, индийская организация космических исследований