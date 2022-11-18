https://ria.ru/20221118/raketa-1832418584.html
Индия запустила первую частную космическую ракету
Индия запустила первую частную космическую ракету - РИА Новости, 18.11.2022
Индия запустила первую частную космическую ракету
Индия в пятницу провела успешный запуск своей первой частной космической ракеты Vikram-S, сообщила Индийская организация космических исследований. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:41
2022-11-18T11:41
2022-11-18T11:41
космос - риа наука
индия
индийская организация космических исследований
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя – РИА Новости. Индия в пятницу провела успешный запуск своей первой частной космической ракеты Vikram-S, сообщила Индийская организация космических исследований.Ракета была запущена со стартовой площадки Индийской организации космических исследований на острове Шрихарикот. Она достигла максимального апогея в 89 километров, в то время как цель находилась на расстоянии 80 километров.Границей космоса считается отметка в 100 километров.Ранее компания-разработчик Skyroot Aerospace сообщала, что запуск запланирован между 12 и 16 ноября, но его сроки были сдвинуты в связи с погодными условиями.Как отмечал главный операционный директор компании Наг Бхарат Дака, ракета Vikram-S представляет собой одноступенчатую суборбитальную ракету-носитель, ее запуск поможет протестировать и утвердить большинство технологий в серии космических ракет-носителей Vikram.Ракеты-носители названы Vikram в честь основателя индийской космической программы и известного ученого Викрама Сарабхая.
https://ria.ru/20221026/tekhnologii-1826792335.html
индия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832416534_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ade4c0b134b18bb45a0949c359c57afb.jpg
Кадры успешного запуска первой частной космической ракеты Индии Vikram-S
Индия провела успешный запуск первой частной космической ракеты - Vikram-S от компании Skyroot Aerospace, это одноступенчатая суборбитальная ракета-носитель, ее запуск поможет утвердить большинство технологий ракет Vikram
2022-11-18T11:41
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, индия, индийская организация космических исследований
Космос - РИА Наука, Индия, Индийская организация космических исследований
Индия запустила первую частную космическую ракету
Индия провела успешный запуск первой частной космической ракеты Vikram-S
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя – РИА Новости.
Индия в пятницу провела успешный запуск своей первой частной космической ракеты Vikram-S, сообщила
Индийская организация космических исследований.
"Миссия "Прарамбх" успешно выполнена. Поздравления Skyroot Aerospace! Поздравляем Индию!" - говорится в заявлении организации в Twitter.
Ракета была запущена со стартовой площадки Индийской организации космических исследований на острове Шрихарикот. Она достигла максимального апогея в 89 километров, в то время как цель находилась на расстоянии 80 километров.
Границей космоса считается отметка в 100 километров.
Ранее компания-разработчик Skyroot Aerospace сообщала, что запуск запланирован между 12 и 16 ноября, но его сроки были сдвинуты в связи с погодными условиями.
Как отмечал главный операционный директор компании Наг Бхарат Дака, ракета Vikram-S представляет собой одноступенчатую суборбитальную ракету-носитель, ее запуск поможет протестировать и утвердить большинство технологий в серии космических ракет-носителей Vikram.
Ракеты-носители названы Vikram в честь основателя индийской космической программы и известного ученого Викрама Сарабхая.