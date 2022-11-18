Выпущенная КНДР ракета летела со скоростью в 22 Маха, заявили в Южной Корее
Южнокорейские военные: северокорейская ракета летела с максимальной скоростью в 22 Маха
© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР в пятницу пролетела 1000 километров с максимальной высотой примерно 6100 километров и наивысшей скоростью в 22 Маха, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Военные подтвердили, что КНДР произвела запуск МБР в 10.15 (04.15 мск) из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна в сторону Японского моря.
"Дальность полета МБР примерно 1000 километров, наибольшая высота 6100 километров, скорость примерно 22 Маха", - говорится в сообщении военных. Скорость в 22 Маха означает, что ракета летела со скоростью в 22 раза превышающей скорость звука.
Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что баллистическая ракета Северной Кореи пролетела 1000 километров, высота полета составила 6000 километров. Она упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Ракета летела по навесной траектории. Такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета.
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что при пуске по обычной траектории эта МБР смогла бы пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Ее полет, предположительно, продлился 69 минут.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Северной Корее был заявлен решительный протест.