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Выпущенная КНДР ракета летела со скоростью в 22 Маха, заявили в Южной Корее - РИА Новости, 18.11.2022
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Выпущенная КНДР ракета летела со скоростью в 22 Маха, заявили в Южной Корее
Выпущенная КНДР ракета летела со скоростью в 22 Маха, заявили в Южной Корее - РИА Новости, 18.11.2022
Выпущенная КНДР ракета летела со скоростью в 22 Маха, заявили в Южной Корее
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР в пятницу пролетела 1000 километров с максимальной высотой примерно 6100 километров и наивысшей скоростью в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:02
2022-11-18T09:02
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
япония
пхеньян
хирокадзу мацуно
фумио кисида
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СЕУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР в пятницу пролетела 1000 километров с максимальной высотой примерно 6100 километров и наивысшей скоростью в 22 Маха, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Военные подтвердили, что КНДР произвела запуск МБР в 10.15 (04.15 мск) из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна в сторону Японского моря."Дальность полета МБР примерно 1000 километров, наибольшая высота 6100 километров, скорость примерно 22 Маха", - говорится в сообщении военных. Скорость в 22 Маха означает, что ракета летела со скоростью в 22 раза превышающей скорость звука.Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что баллистическая ракета Северной Кореи пролетела 1000 километров, высота полета составила 6000 километров. Она упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Ракета летела по навесной траектории. Такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета.Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что при пуске по обычной траектории эта МБР смогла бы пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Ее полет, предположительно, продлился 69 минут.Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Северной Корее был заявлен решительный протест.
https://ria.ru/20221118/kndr-1832382720.html
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кндр (северная корея)
южная корея
япония
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, япония, пхеньян, хирокадзу мацуно, фумио кисида
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Япония, Пхеньян, Хирокадзу Мацуно, Фумио Кисида
09:02 18.11.2022
 
Выпущенная КНДР ракета летела со скоростью в 22 Маха, заявили в Южной Корее

Южнокорейские военные: северокорейская ракета летела с максимальной скоростью в 22 Маха

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР в пятницу пролетела 1000 километров с максимальной высотой примерно 6100 километров и наивысшей скоростью в 22 Маха, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Военные подтвердили, что КНДР произвела запуск МБР в 10.15 (04.15 мск) из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна в сторону Японского моря.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Президент Южной Кореи дал указ подготовить новые санкции против КНДР
"Дальность полета МБР примерно 1000 километров, наибольшая высота 6100 километров, скорость примерно 22 Маха", - говорится в сообщении военных. Скорость в 22 Маха означает, что ракета летела со скоростью в 22 раза превышающей скорость звука.
Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что баллистическая ракета Северной Кореи пролетела 1000 километров, высота полета составила 6000 километров. Она упала в 200 километрах от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии. Ракета летела по навесной траектории. Такая траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета.
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что при пуске по обычной траектории эта МБР смогла бы пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США. Ее полет, предположительно, продлился 69 минут.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Северной Корее был заявлен решительный протест.
Запуск северокорейской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 06:48
В Японии заявили, что выпущенная КНДР ракета могла достичь США
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяЯпонияПхеньянХирокадзу МацуноФумио Кисида
 
 
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