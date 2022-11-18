18:16 18.11.2022 (обновлено: 20:10 18.11.2022)
Омбудсмен ДНР обратилась в ООН из-за видео с убитыми российскими пленными
Омбудсмен ДНР Морозова обратилась в ООН из-за видео с убитыми российскими военнопленными
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова . Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что в официальном порядке обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) по факту публикации видео с убитыми российскими военнопленными и ожидает объективного разбирательства.
"В официальном порядке обратилась в ООН и МККК по факту публикации данного видео. Ожидаю объективного разбирательства. В случае, если подлинность съемки будет подтверждена, мы требуем должной реакции международного правозащитного сообщества на вопиющее военное преступление, совершенное представителями ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - написала она в Telegram-канале.
Раннее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают российских военных, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.