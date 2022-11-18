https://ria.ru/20221118/publikatsiya-1832592092.html

Омбудсмен ДНР обратилась в ООН из-за видео с убитыми российскими пленными

Омбудсмен ДНР обратилась в ООН из-за видео с убитыми российскими пленными - РИА Новости, 18.11.2022

Омбудсмен ДНР обратилась в ООН из-за видео с убитыми российскими пленными

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что в официальном порядке обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) по... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:16

2022-11-18T18:16

2022-11-18T20:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

оон

международный комитет красного креста (мккк)

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что в официальном порядке обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) по факту публикации видео с убитыми российскими военнопленными и ожидает объективного разбирательства.Раннее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают российских военных, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.

https://ria.ru/20221118/plennye-1832589981.html

донецкая народная республика

россия

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в мире, донецкая народная республика, россия, оон, международный комитет красного креста (мккк)