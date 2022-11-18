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Омбудсмен ДНР обратилась в ООН из-за видео с убитыми российскими пленными - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/publikatsiya-1832592092.html
Омбудсмен ДНР обратилась в ООН из-за видео с убитыми российскими пленными
Омбудсмен ДНР обратилась в ООН из-за видео с убитыми российскими пленными - РИА Новости, 18.11.2022
Омбудсмен ДНР обратилась в ООН из-за видео с убитыми российскими пленными
Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что в официальном порядке обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) по... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:16
2022-11-18T20:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что в официальном порядке обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) по факту публикации видео с убитыми российскими военнопленными и ожидает объективного разбирательства.Раннее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают российских военных, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
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в мире, донецкая народная республика, россия, оон, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
18:16 18.11.2022 (обновлено: 20:10 18.11.2022)
 
Омбудсмен ДНР обратилась в ООН из-за видео с убитыми российскими пленными

Омбудсмен ДНР Морозова обратилась в ООН из-за видео с убитыми российскими военнопленными

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что в официальном порядке обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) по факту публикации видео с убитыми российскими военнопленными и ожидает объективного разбирательства.
"В официальном порядке обратилась в ООН и МККК по факту публикации данного видео. Ожидаю объективного разбирательства. В случае, если подлинность съемки будет подтверждена, мы требуем должной реакции международного правозащитного сообщества на вопиющее военное преступление, совершенное представителями ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - написала она в Telegram-канале.
Раннее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают российских военных, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось сегодня в интернете. По информации председателя Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 18:08Специальная военная операция на Украине
В Госдуме назвали расстрел ВСУ российских пленных фашизмом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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