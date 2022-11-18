https://ria.ru/20221118/protesty-1832361713.html

СМИ: в Чехии выступили против одностороннего подхода к конфликту на Украине

СМИ: в Чехии выступили против одностороннего подхода к конфликту на Украине - РИА Новости, 18.11.2022

СМИ: в Чехии выступили против одностороннего подхода к конфликту на Украине

Около 5 тысяч человек приняли участие в митинге в Праге у здания Чешского телевидения, протестуя против одностороннего, по их мнению, в пользу Киева, показа... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T01:07

2022-11-18T01:07

2022-11-18T01:24

в мире

прага

киев

украина

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/94/1551559471_0:134:3077:1865_1920x0_80_0_0_c4ac40bf037f7d7d3b6eb94e22789872.jpg

ПРАГА, 18 ноя – РИА Новости. Около 5 тысяч человек приняли участие в митинге в Праге у здания Чешского телевидения, протестуя против одностороннего, по их мнению, в пользу Киева, показа военного конфликта на Украине, а также обвиняя правительство в намерении ввергнуть республику в этот конфликт поставками оружия Киеву, сообщило сетевое издание Idnes.При этом некоторые СМИ напомнили, что Врабел, собирая добровольные пожертвования на проведение митингов, не платит с них необходимые налоги и, кроме того, скрывается от кредиторов, которым он задолжал в общей сложности более 3 миллионов крон (около 150 тысяч долларов), игнорируя при этом и вызовы в суд.В ответ на требования митингующих представители телевидения напомнили об утвержденных независимым советом Чешского ТВ правилах предоставления эфира даже ведущим политикам и отказались допустить Врабела на экран. После чего участники протеста направились на Национальный проспект в центре Праги, где с раннего утра, сменяя друг друга, ведущие политики, горожане и даже туристы несли цветы и зажигали свечи на том месте, где 17 ноября 1989 года сотрудники госбезопасности жестоко избили участников мирного студенческого шествия. Это событие дало старт известной во всем мире "бархатной революции", избавившей республику от пут социализма. Теперь 17 ноября отмечается в стране как День борьбы за свободу и демократию.Именно на Национальном проспекте в четверг начиналось или завершалось большинство праздничных акций. В частности, около 8 тысяч человек закончили здесь "Поход за демократию", участники которого, помимо общих заявлений в защиту основных человеческих прав и свобод, поддержали также нынешнюю борьбу за свободу народа Украины.Видимо, внезапно наступившее похолодание и проливной дождь отвадили от участия в праздничных мероприятий потенциальных участников еще нескольких заявленных на этот день акций. В частности, в парке "Летна" организаторы запланировали собрать на антиправительственный митинг от 100 тысяч до 150 тысяч человек. Но к середине дня собралось лишь около 50 человек, которые съели традиционную "сосиску с рогаликом", запивая ее пивом, прослушали выступление популярной музыкальной группы, которая честно отработала заранее оплаченную программу, и направились, судя по всему, в сторону всё того же Национального проспекта.

https://radiosputnik.ria.ru/20220904/chekhiya-1814335885.html

прага

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, прага, киев, украина, нато, евросоюз