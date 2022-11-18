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Фальков призвал повысить качество программ по изучению культуры России - РИА Новости, 18.11.2022
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Фальков призвал повысить качество программ по изучению культуры России
Фальков призвал повысить качество программ по изучению культуры России - РИА Новости, 18.11.2022
Фальков призвал повысить качество программ по изучению культуры России
Необходимо усилить образовательные программы в вузах, нацеленные на изучение культуры России, традиций ее народов, заявил министр науки и высшего образования РФ РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:50
2022-11-18T18:55
валерий фальков
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Необходимо усилить образовательные программы в вузах, нацеленные на изучение культуры России, традиций ее народов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."По части, которая касается высшего образования, я хочу особенно отметить, что требуется усилить реализацию программ, направленных на изучение культуры и традиций народов России, повысить качество их исполнения. Повышение уровня знаний по истории и межнациональным отношениям является лучшей профилактикой нетерпимости и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, достижения гражданского мира и согласия", –сказал Фальков комментируя итоги конференции "Россия: единство и многообразие", его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что в российских вузах сегодня обучаются около 4 миллионов молодых людей, которые будут развивать и укреплять технологическую и промышленную мощь науки, отвечать на потребности текущего дня и предстоящие вызовы, для них, как и для всех граждан России, "межнациональный мир и согласие важны для успешной работы и счастливой жизни".Всероссийская научно-практическая конференция "Россия: единство и многообразие" посвящена десятилетию реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года и образованию Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Организаторами конференции были совет, Минобрнауки и Федеральное агентство по делам национальностей.
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валерий фальков, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Валерий Фальков, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
18:50 18.11.2022 (обновлено: 18:55 18.11.2022)
 
Фальков призвал повысить качество программ по изучению культуры России

Фальков: нужно усилить образовательные программы по изучению культуры России в вузах

© Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков . Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Необходимо усилить образовательные программы в вузах, нацеленные на изучение культуры России, традиций ее народов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"По части, которая касается высшего образования, я хочу особенно отметить, что требуется усилить реализацию программ, направленных на изучение культуры и традиций народов России, повысить качество их исполнения. Повышение уровня знаний по истории и межнациональным отношениям является лучшей профилактикой нетерпимости и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, достижения гражданского мира и согласия", –сказал Фальков комментируя итоги конференции "Россия: единство и многообразие", его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в российских вузах сегодня обучаются около 4 миллионов молодых людей, которые будут развивать и укреплять технологическую и промышленную мощь науки, отвечать на потребности текущего дня и предстоящие вызовы, для них, как и для всех граждан России, "межнациональный мир и согласие важны для успешной работы и счастливой жизни".
Всероссийская научно-практическая конференция "Россия: единство и многообразие" посвящена десятилетию реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года и образованию Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Организаторами конференции были совет, Минобрнауки и Федеральное агентство по делам национальностей.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время интервью в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Валерий ФальковРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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