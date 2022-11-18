https://ria.ru/20221118/programmy-1832606917.html

Фальков призвал повысить качество программ по изучению культуры России

Фальков призвал повысить качество программ по изучению культуры России - РИА Новости, 18.11.2022

Фальков призвал повысить качество программ по изучению культуры России

Необходимо усилить образовательные программы в вузах, нацеленные на изучение культуры России, традиций ее народов, заявил министр науки и высшего образования РФ РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:50

2022-11-18T18:50

2022-11-18T18:55

валерий фальков

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763104690_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_e1ee5ad68ca40d28f8aa1a7ecce141cf.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Необходимо усилить образовательные программы в вузах, нацеленные на изучение культуры России, традиций ее народов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."По части, которая касается высшего образования, я хочу особенно отметить, что требуется усилить реализацию программ, направленных на изучение культуры и традиций народов России, повысить качество их исполнения. Повышение уровня знаний по истории и межнациональным отношениям является лучшей профилактикой нетерпимости и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений, достижения гражданского мира и согласия", –сказал Фальков комментируя итоги конференции "Россия: единство и многообразие", его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что в российских вузах сегодня обучаются около 4 миллионов молодых людей, которые будут развивать и укреплять технологическую и промышленную мощь науки, отвечать на потребности текущего дня и предстоящие вызовы, для них, как и для всех граждан России, "межнациональный мир и согласие важны для успешной работы и счастливой жизни".Всероссийская научно-практическая конференция "Россия: единство и многообразие" посвящена десятилетию реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года и образованию Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Организаторами конференции были совет, Минобрнауки и Федеральное агентство по делам национальностей.

https://ria.ru/20221114/falkov-1831283096.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

валерий фальков, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)