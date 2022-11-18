https://ria.ru/20221118/prodovolstvie-1832438906.html

Мир находится в шаге от продовольственной катастрофы, заявил Лукашенко

Мир находится в шаге от продовольственной катастрофы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.11.2022

Мир находится в шаге от продовольственной катастрофы, заявил Лукашенко

Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:38

2022-11-18T12:38

2022-11-18T12:38

александр лукашенко

белоруссия

экономика

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."На вес золота в наше время каждый колосок. Посмотрите, какая складывается ситуация в мире. В прошлом году 828 миллионов человек (примерно десятая часть населения планеты) голодали. Число людей, не имеющих финансовой возможности обеспечить себе полноценное питание, превысило 3 миллиарда", - сказал белорусский лидер на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса. Его цитирует пресс-служба. По словам президента, не последнюю роль в этом сыграл рост потребительских цен на продукты питания."Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы. По разным причинам. Не только по климатическим и географическим. Есть страны, которые в свое время отказались от собственного аграрного производства, превратившись в рынки сбыта импортной продукции. В глазах западных кураторов теперь они выглядят демократичнее нас с вами", - заявил Лукашенко.Он отметил, что мир находится на пике технологического, цифрового прогресса, и нет предела инновационному развитию. "Но только при одном условии: если люди будут накормлены, сыты и одеты. Каждый белорус понимает, что благополучие государства, наша продовольственная безопасность находятся в ваших руках: руках механизаторов, агрономов, животноводов, ветеринаров, хлебопеков, сыроделов, ученых - всех, кто занят в агропромышленном комплексе", - сказал глава государства.Лукашенко добавил, что вопреки всему санкционному давлению белорусские производители АПК традиционно занимают достойные позиции в мировых рейтингах. "Входим в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции, которую сегодня можно найти на прилавках супермаркетов почти 50 стран мира. Беларусь пришла на рынок Китая. Не просто пришла, но и успешно конкурирует с Новой Зеландией - признанным лидером в молочном мире", - констатировал белорусский лидер.

https://ria.ru/20221011/pereboi-1823218593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, белоруссия, экономика