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Мир находится в шаге от продовольственной катастрофы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.11.2022
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Мир находится в шаге от продовольственной катастрофы, заявил Лукашенко
Мир находится в шаге от продовольственной катастрофы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.11.2022
Мир находится в шаге от продовольственной катастрофы, заявил Лукашенко
Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:38
2022-11-18T12:38
александр лукашенко
белоруссия
экономика
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."На вес золота в наше время каждый колосок. Посмотрите, какая складывается ситуация в мире. В прошлом году 828 миллионов человек (примерно десятая часть населения планеты) голодали. Число людей, не имеющих финансовой возможности обеспечить себе полноценное питание, превысило 3 миллиарда", - сказал белорусский лидер на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса. Его цитирует пресс-служба. По словам президента, не последнюю роль в этом сыграл рост потребительских цен на продукты питания."Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы. По разным причинам. Не только по климатическим и географическим. Есть страны, которые в свое время отказались от собственного аграрного производства, превратившись в рынки сбыта импортной продукции. В глазах западных кураторов теперь они выглядят демократичнее нас с вами", - заявил Лукашенко.Он отметил, что мир находится на пике технологического, цифрового прогресса, и нет предела инновационному развитию. "Но только при одном условии: если люди будут накормлены, сыты и одеты. Каждый белорус понимает, что благополучие государства, наша продовольственная безопасность находятся в ваших руках: руках механизаторов, агрономов, животноводов, ветеринаров, хлебопеков, сыроделов, ученых - всех, кто занят в агропромышленном комплексе", - сказал глава государства.Лукашенко добавил, что вопреки всему санкционному давлению белорусские производители АПК традиционно занимают достойные позиции в мировых рейтингах. "Входим в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции, которую сегодня можно найти на прилавках супермаркетов почти 50 стран мира. Беларусь пришла на рынок Китая. Не просто пришла, но и успешно конкурирует с Новой Зеландией - признанным лидером в молочном мире", - констатировал белорусский лидер.
https://ria.ru/20221011/pereboi-1823218593.html
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60
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александр лукашенко, белоруссия, экономика
Александр Лукашенко, Белоруссия, Экономика
12:38 18.11.2022
 
Мир находится в шаге от продовольственной катастрофы, заявил Лукашенко

Лукашенко считает, что мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"На вес золота в наше время каждый колосок. Посмотрите, какая складывается ситуация в мире. В прошлом году 828 миллионов человек (примерно десятая часть населения планеты) голодали. Число людей, не имеющих финансовой возможности обеспечить себе полноценное питание, превысило 3 миллиарда", - сказал белорусский лидер на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса. Его цитирует пресс-служба. По словам президента, не последнюю роль в этом сыграл рост потребительских цен на продукты питания.
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Французов предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов
"Мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы. По разным причинам. Не только по климатическим и географическим. Есть страны, которые в свое время отказались от собственного аграрного производства, превратившись в рынки сбыта импортной продукции. В глазах западных кураторов теперь они выглядят демократичнее нас с вами", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что мир находится на пике технологического, цифрового прогресса, и нет предела инновационному развитию. "Но только при одном условии: если люди будут накормлены, сыты и одеты. Каждый белорус понимает, что благополучие государства, наша продовольственная безопасность находятся в ваших руках: руках механизаторов, агрономов, животноводов, ветеринаров, хлебопеков, сыроделов, ученых - всех, кто занят в агропромышленном комплексе", - сказал глава государства.
Лукашенко добавил, что вопреки всему санкционному давлению белорусские производители АПК традиционно занимают достойные позиции в мировых рейтингах. "Входим в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции, которую сегодня можно найти на прилавках супермаркетов почти 50 стран мира. Беларусь пришла на рынок Китая. Не просто пришла, но и успешно конкурирует с Новой Зеландией - признанным лидером в молочном мире", - констатировал белорусский лидер.
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