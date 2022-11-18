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В Рособрнадзоре назвали средний балл приема на бюджет в 2022 году
В Рособрнадзоре назвали средний балл приема на бюджет в 2022 году - РИА Новости, 18.11.2022
В Рособрнадзоре назвали средний балл приема на бюджет в 2022 году
Средний балл приема на бюджет в 2022 году составил 69,5 балла и немного превысил средний балл прошлого года, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:45
2022-11-18T11:45
2022-11-18T11:45
навигатор абитуриента
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
высшая школа экономики (вшэ)
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Средний балл приема на бюджет в 2022 году составил 69,5 балла и немного превысил средний балл прошлого года, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.Он добавил, что в случае с поступлением на места на платной основе средний балл составил 64,35 балла, он также повысился по сравнению с прошлым годами."Качество набора 2022 года не снизилось", - отметил замглавы Рособрнадзора.По его словам, самыми популярными специальностями у набравших высокие баллы стали "Экономика и управление", "Информатика и вычислительная техника", "Клиническая медицина", а самыми популярными вузами для высокобалльников традиционно стали ВШЭ и МГУ.
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навигатор абитуриента, общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), высшая школа экономики (вшэ), мгу имени м. в. ломоносова
Навигатор абитуриента, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Высшая школа экономики (ВШЭ), МГУ имени М. В. Ломоносова
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Средний балл приема на бюджет в 2022 году составил 69,5 балла и немного превысил средний балл прошлого года, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
"Средний балл приема на бюджет в 2022 году, он фактически сопоставим со средними баллами за последние два года, если сравнивать со средним баллом приема в прошлом году, то он немного выше и составляет 69,5. Это средний балл приема на бюджет по итогам этого года", - сказал Круглинский на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании в вузы 2022 года и онлайн-марафона по подготовке к ЕГЭ-2023 "На все 100!".
Он добавил, что в случае с поступлением на места на платной основе средний балл составил 64,35 балла, он также повысился по сравнению с прошлым годами.
"Качество набора 2022 года не снизилось", - отметил замглавы Рособрнадзора.
По его словам, самыми популярными специальностями у набравших высокие баллы стали "Экономика и управление", "Информатика и вычислительная техника", "Клиническая медицина", а самыми популярными вузами для высокобалльников традиционно стали ВШЭ и МГУ.