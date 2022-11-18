https://ria.ru/20221118/priem-1832421416.html

В Рособрнадзоре назвали средний балл приема на бюджет в 2022 году

В Рособрнадзоре назвали средний балл приема на бюджет в 2022 году - РИА Новости, 18.11.2022

В Рособрнадзоре назвали средний балл приема на бюджет в 2022 году

Средний балл приема на бюджет в 2022 году составил 69,5 балла и немного превысил средний балл прошлого года, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:45

2022-11-18T11:45

2022-11-18T11:45

навигатор абитуриента

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

высшая школа экономики (вшэ)

мгу имени м. в. ломоносова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808364490_0:17:3112:1768_1920x0_80_0_0_0d57925ba3bcf73f97cac71b007e3cc2.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Средний балл приема на бюджет в 2022 году составил 69,5 балла и немного превысил средний балл прошлого года, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.Он добавил, что в случае с поступлением на места на платной основе средний балл составил 64,35 балла, он также повысился по сравнению с прошлым годами."Качество набора 2022 года не снизилось", - отметил замглавы Рособрнадзора.По его словам, самыми популярными специальностями у набравших высокие баллы стали "Экономика и управление", "Информатика и вычислительная техника", "Клиническая медицина", а самыми популярными вузами для высокобалльников традиционно стали ВШЭ и МГУ.

https://na.ria.ru/20221118/rosobrnadzor-1832417114.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), высшая школа экономики (вшэ), мгу имени м. в. ломоносова