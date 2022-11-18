https://ria.ru/20221118/pridnestrove-1832646831.html

МИД ПМР: Молдавия пытается посеять панику среди жителей Приднестровья

МИД ПМР: Молдавия пытается посеять панику среди жителей Приднестровья - РИА Новости, 18.11.2022

МИД ПМР: Молдавия пытается посеять панику среди жителей Приднестровья

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев считает, что власти Молдавии намеренно пытаются посеять панику среди жителей... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T20:41

2022-11-18T20:41

2022-11-18T20:41

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ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев считает, что власти Молдавии намеренно пытаются посеять панику среди жителей Приднестровья, говорится в сообщении ведомства в Telegram.Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки. Это означает, что Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре. В целях экономии газа приостановлена работа крупных предприятий в ПМР."Энергетические проблемы – всё это тоже направлено против людей. Таким образом (Молдова) пытается создать социальное напряжение, вызвать неуверенность и беспокойство у населения Приднестровья, посеять панику. Они не видят в жителях Приднестровья людей, интересы и права которых готовы уважать", - сказал Игнатьев.По его словам, Кишинев продолжает следовать какой-то старой парадигме, создавая конфликты и проблемы, не пытаясь подумать над тем, как жить дальше. "В условиях регионального конфликта, наверное, эти действия напоминают попытки разжечь небольшие костры на фоне большого пожара, который полыхает буквально очень рядом. Эта политическая пиромания молдавского руководства мне кажется контрпродуктивной", – подчеркнул глава МИД ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221110/gaz-1830386124.html

https://ria.ru/20221115/pridnestrove-1831614649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, виталий игнатьев, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, telegram, молдовагаз, газпром