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Постпред в Женеве назвал расстрел российских пленных военным преступлением - РИА Новости, 18.11.2022
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Постпред в Женеве назвал расстрел российских пленных военным преступлением
Постпред в Женеве назвал расстрел российских пленных военным преступлением - РИА Новости, 18.11.2022
Постпред в Женеве назвал расстрел российских пленных военным преступлением
Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов назвал военным преступлением расстрел украинскими военными российских пленных. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T20:13
2022-11-18T20:19
в мире
россия
женева (город)
украина
геннадий гатилов
валерий фадеев
макеевка
оон
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ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов назвал военным преступлением расстрел украинскими военными российских пленных.Он добавил, что постпредство России при женевском отделении ООН будет требовать от Управления верховного комиссара ООН по правам человека "публичного осуждения этого чудовищного преступления".Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
https://ria.ru/20221118/plennye-1832589981.html
россия
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в мире, россия, женева (город), украина, геннадий гатилов, валерий фадеев, макеевка, оон, обсе, совет европы
В мире, Россия, Женева (город), Украина, Геннадий Гатилов, Валерий Фадеев, Макеевка, ООН, ОБСЕ, Совет Европы
20:13 18.11.2022 (обновлено: 20:19 18.11.2022)
 
Постпред в Женеве назвал расстрел российских пленных военным преступлением

Постпред в Женеве Гатилов назвал расстрел российских пленных военным преступлением

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание постпредства России при ООН в Женеве . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов назвал военным преступлением расстрел украинскими военными российских пленных.
"Это военное преступление, совершенное приспешниками киевского режима, будет доведено до сведения международного сообщества", - говорится в заявлении Гатилова, распространенном постоянным представительством РФ.
Он добавил, что постпредство России при женевском отделении ООН будет требовать от Управления верховного комиссара ООН по правам человека "публичного осуждения этого чудовищного преступления".
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
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В миреРоссияЖенева (город)УкраинаГеннадий ГатиловВалерий ФадеевМакеевкаООНОБСЕСовет Европы
 
 
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