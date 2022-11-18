https://ria.ru/20221118/prestuplenie-1832642595.html

Постпред в Женеве назвал расстрел российских пленных военным преступлением

Постпред в Женеве назвал расстрел российских пленных военным преступлением - РИА Новости, 18.11.2022

Постпред в Женеве назвал расстрел российских пленных военным преступлением

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов назвал военным преступлением расстрел украинскими военными российских пленных. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T20:13

2022-11-18T20:13

2022-11-18T20:19

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ЖЕНЕВА, 18 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов назвал военным преступлением расстрел украинскими военными российских пленных.Он добавил, что постпредство России при женевском отделении ООН будет требовать от Управления верховного комиссара ООН по правам человека "публичного осуждения этого чудовищного преступления".Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.

https://ria.ru/20221118/plennye-1832589981.html

россия

женева (город)

украина

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