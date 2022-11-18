https://ria.ru/20221118/pozhar-1832473154.html

Власти рассказали, как отец пытался спасти детей при пожаре в Башкирии

Власти рассказали, как отец пытался спасти детей при пожаре в Башкирии - РИА Новости, 18.11.2022

Власти рассказали, как отец пытался спасти детей при пожаре в Башкирии

Многодетный отец в Башкирии при пожаре смог вытащить из огня двух детей и вернулся в дом за остальными, но не смог выйти обратно, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:44

2022-11-18T13:44

2022-11-18T14:10

происшествия

стерлитамакский район

республика башкортостан

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УФА, 18 ноя – РИА Новости. Многодетный отец в Башкирии при пожаре смог вытащить из огня двух детей и вернулся в дом за остальными, но не смог выйти обратно, сообщил вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов.Трагедия произошла в ночь на пятницу в селе Матвеевка Стерлитамакского района: загорелся дом, в котором спали двое взрослых и семь детей. Отец сумел спасти пятилетних близнецов, сам погиб. В министерстве семьи РИА Новости уточняли, что среди погибших детей – один родной, двое – усыновленные, еще двое – взятые под опеку в октябре из Ивановской области. Семья считалась благополучной, в доме был установлен пожарный извещатель. Отмечалось, что выживших детей отдадут под опеку родственников. Следователи возбудили уголовное дело. После ЧП организовали оперативный штаб. Его возглавил Сагитов."Сегодня с раннего утра выехал в Матвеевку Стерлитамакского района, где на пожаре в двухквартирном жилом доме погибли 7 человек, из них 5 детей: от 5 до 13 лет. Ещё двух пятилетних мальчиков отец успел вытащить из зоны пожара. Сам, вернувшись за оставшимися детьми, уже не смог выйти обратно из объятого огнем дома", - написал Сагитов в своем Telegram-канале.Он отметил, что семья характеризовалась только с положительной стороны, кроме своих троих малолетних детей, воспитывала и четверых приемных мальчиков."На месте пожара встретился со взрослыми детьми погибших, а также с родственниками. Провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Стерлитамакского района. Дал поручения по недопущению впредь подобных трагедий, по оказанию помощи в организации похорон погибших, а также ремонту кровли смежной квартиры, пострадавшей при пожаре", - сообщил вице-премьер.

https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html

стерлитамакский район

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

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Кадры с места пожара в частном доме Башкирии, где погибли семь человек Кадры с места пожара в частном доме Башкирии, где погибли семь человек 2022-11-18T13:44 true PT1M10S

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Ольга Фомченкова

происшествия, стерлитамакский район, республика башкортостан