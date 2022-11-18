https://ria.ru/20221118/pozhar-1832384488.html

В доме в Башкирии, где погибла семья, был пожарный извещатель

В доме в Башкирии, где погибла семья, был пожарный извещатель - РИА Новости, 18.11.2022

В доме в Башкирии, где погибла семья, был пожарный извещатель

В доме многодетной семьи, которая погибла при пожаре в Башкирии, был установлен пожарный извещатель и он был в рабочем состоянии, сообщили РИА Новости в мэрии... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:02

2022-11-18T09:02

2022-11-18T09:33

происшествия

республика башкортостан

стерлитамак

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УФА, 18 ноя – РИА Новости. В доме многодетной семьи, которая погибла при пожаре в Башкирии, был установлен пожарный извещатель и он был в рабочем состоянии, сообщили РИА Новости в мэрии Стерлитамакского района.Ранее в ГУМЧС по республике сообщили, что в ночь на пятницу под Стерлитамаком в деревне Матвеевка загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибла семья: родители и пять мальчиков. Следственные органы сообщали, что в семье воспитывались семь детей, отец смог спасти двоих, а сам погиб. Возбуждено уголовное дело.Источник агентства в сельском совете деревни Матвеевка рассказал, что семья занимала обе квартиры в двухквартирном доме. "Это была многодетная семья, и обе квартиры принадлежат им. Семья воспитывала в том числе детей-инвалидов. Мама была домохозяйкой, отец работал водителем у местного предпринимателя", - сообщил собеседник.

https://ria.ru/20221118/pozhar-1832380923.html

республика башкортостан

стерлитамак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика башкортостан, стерлитамак