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В доме в Башкирии, где погибла семья, был пожарный извещатель - РИА Новости, 18.11.2022
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В доме в Башкирии, где погибла семья, был пожарный извещатель
В доме в Башкирии, где погибла семья, был пожарный извещатель - РИА Новости, 18.11.2022
В доме в Башкирии, где погибла семья, был пожарный извещатель
В доме многодетной семьи, которая погибла при пожаре в Башкирии, был установлен пожарный извещатель и он был в рабочем состоянии, сообщили РИА Новости в мэрии... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:02
2022-11-18T09:33
происшествия
республика башкортостан
стерлитамак
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УФА, 18 ноя – РИА Новости. В доме многодетной семьи, которая погибла при пожаре в Башкирии, был установлен пожарный извещатель и он был в рабочем состоянии, сообщили РИА Новости в мэрии Стерлитамакского района.Ранее в ГУМЧС по республике сообщили, что в ночь на пятницу под Стерлитамаком в деревне Матвеевка загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибла семья: родители и пять мальчиков. Следственные органы сообщали, что в семье воспитывались семь детей, отец смог спасти двоих, а сам погиб. Возбуждено уголовное дело.Источник агентства в сельском совете деревни Матвеевка рассказал, что семья занимала обе квартиры в двухквартирном доме. "Это была многодетная семья, и обе квартиры принадлежат им. Семья воспитывала в том числе детей-инвалидов. Мама была домохозяйкой, отец работал водителем у местного предпринимателя", - сообщил собеседник.
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происшествия, республика башкортостан, стерлитамак
Происшествия, Республика Башкортостан, Стерлитамак
09:02 18.11.2022 (обновлено: 09:33 18.11.2022)
 
В доме в Башкирии, где погибла семья, был пожарный извещатель

Мэрия: в доме в Стерлитамаке, где погибла многодетная семья, был пожарный извещатель

© Фото : СУ СК РФ по Республике БашкортостанНа месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : СУ СК РФ по Республике Башкортостан
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии
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УФА, 18 ноя – РИА Новости. В доме многодетной семьи, которая погибла при пожаре в Башкирии, был установлен пожарный извещатель и он был в рабочем состоянии, сообщили РИА Новости в мэрии Стерлитамакского района.
Ранее в ГУМЧС по республике сообщили, что в ночь на пятницу под Стерлитамаком в деревне Матвеевка загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибла семья: родители и пять мальчиков. Следственные органы сообщали, что в семье воспитывались семь детей, отец смог спасти двоих, а сам погиб. Возбуждено уголовное дело.
"В доме был установлен пожарный извещатель. Специалисты администрации района 15 ноября проверяли его состояние, он был рабочим", - сказал агентству представитель районной мэрии.
Источник агентства в сельском совете деревни Матвеевка рассказал, что семья занимала обе квартиры в двухквартирном доме. "Это была многодетная семья, и обе квартиры принадлежат им. Семья воспитывала в том числе детей-инвалидов. Мама была домохозяйкой, отец работал водителем у местного предпринимателя", - сообщил собеседник.
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 08:24
Экстренные службы назвали возможную причину пожара в доме в Башкирии
 
ПроисшествияРеспублика БашкортостанСтерлитамак
 
 
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