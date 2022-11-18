09:02 18.11.2022 (обновлено: 09:33 18.11.2022)
В доме в Башкирии, где погибла семья, был пожарный извещатель
Мэрия: в доме в Стерлитамаке, где погибла многодетная семья, был пожарный извещатель
© Фото : СУ СК РФ по Республике БашкортостанНа месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии
На месте пожара в селе Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии
УФА, 18 ноя – РИА Новости. В доме многодетной семьи, которая погибла при пожаре в Башкирии, был установлен пожарный извещатель и он был в рабочем состоянии, сообщили РИА Новости в мэрии Стерлитамакского района.
Ранее в ГУМЧС по республике сообщили, что в ночь на пятницу под Стерлитамаком в деревне Матвеевка загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибла семья: родители и пять мальчиков. Следственные органы сообщали, что в семье воспитывались семь детей, отец смог спасти двоих, а сам погиб. Возбуждено уголовное дело.
"В доме был установлен пожарный извещатель. Специалисты администрации района 15 ноября проверяли его состояние, он был рабочим", - сказал агентству представитель районной мэрии.
Источник агентства в сельском совете деревни Матвеевка рассказал, что семья занимала обе квартиры в двухквартирном доме. "Это была многодетная семья, и обе квартиры принадлежат им. Семья воспитывала в том числе детей-инвалидов. Мама была домохозяйкой, отец работал водителем у местного предпринимателя", - сообщил собеседник.