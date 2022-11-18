https://ria.ru/20221118/pozhar-1832381379.html

Власти рассказали о семье, погибшей при пожаре в частном доме в Башкирии

Власти рассказали о семье, погибшей при пожаре в частном доме в Башкирии - РИА Новости, 18.11.2022

Власти рассказали о семье, погибшей при пожаре в частном доме в Башкирии

Многодетная семья, погибшая при пожаре в башкирском Стерлитамаке, была благополучной и воспитывала в том числе усыновленных детей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T08:30

2022-11-18T08:30

2022-11-18T11:25

происшествия

стерлитамак

республика башкортостан

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УФА, 18 ноя – РИА Новости. Многодетная семья, погибшая при пожаре в башкирском Стерлитамаке, была благополучной и воспитывала в том числе усыновленных детей, сообщили РИА Новости в министерстве семьи региона.Ранее в ГУМЧС по республике сообщили, что в ночь на пятницу под Стерлитамаком в деревне Матвеевка загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибла семья: родители и пять мальчиков. Следственные органы сообщали, что в семье воспитывались семь детей, отец смог спасти двоих, а сам погиб. Возбуждено уголовное дело.Собеседник уточнил, что все дети в семье – родные, не из детского дома. "Это случай, когда усыновлены дети от первого брака", - сказал он.

https://ria.ru/20220924/pozhar-1819114080.html

стерлитамак

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Кадры с места пожара в частном доме Башкирии, где погибли семь человек Кадры с места пожара в частном доме Башкирии, где погибли семь человек 2022-11-18T08:30 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, стерлитамак, республика башкортостан