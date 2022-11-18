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Власти рассказали о семье, погибшей при пожаре в частном доме в Башкирии - РИА Новости, 18.11.2022
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Власти рассказали о семье, погибшей при пожаре в частном доме в Башкирии
Власти рассказали о семье, погибшей при пожаре в частном доме в Башкирии - РИА Новости, 18.11.2022
Власти рассказали о семье, погибшей при пожаре в частном доме в Башкирии
Многодетная семья, погибшая при пожаре в башкирском Стерлитамаке, была благополучной и воспитывала в том числе усыновленных детей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T08:30
2022-11-18T11:25
происшествия
стерлитамак
республика башкортостан
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УФА, 18 ноя – РИА Новости. Многодетная семья, погибшая при пожаре в башкирском Стерлитамаке, была благополучной и воспитывала в том числе усыновленных детей, сообщили РИА Новости в министерстве семьи региона.Ранее в ГУМЧС по республике сообщили, что в ночь на пятницу под Стерлитамаком в деревне Матвеевка загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибла семья: родители и пять мальчиков. Следственные органы сообщали, что в семье воспитывались семь детей, отец смог спасти двоих, а сам погиб. Возбуждено уголовное дело.Собеседник уточнил, что все дети в семье – родные, не из детского дома. "Это случай, когда усыновлены дети от первого брака", - сказал он.
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стерлитамак
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Кадры с места пожара в частном доме Башкирии, где погибли семь человек
Кадры с места пожара в частном доме Башкирии, где погибли семь человек
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происшествия, стерлитамак, республика башкортостан
Происшествия, Стерлитамак, Республика Башкортостан
08:30 18.11.2022 (обновлено: 11:25 18.11.2022)
 
Власти рассказали о семье, погибшей при пожаре в частном доме в Башкирии

Минсемьи Башкирии: семья, погибшая при пожаре в Стерлитамаке, была благополучной

Читать ria.ru в
УФА, 18 ноя – РИА Новости. Многодетная семья, погибшая при пожаре в башкирском Стерлитамаке, была благополучной и воспитывала в том числе усыновленных детей, сообщили РИА Новости в министерстве семьи региона.
Ранее в ГУМЧС по республике сообщили, что в ночь на пятницу под Стерлитамаком в деревне Матвеевка загорелась квартира в двухквартирном жилом доме. В результате пожара погибла семья: родители и пять мальчиков. Следственные органы сообщали, что в семье воспитывались семь детей, отец смог спасти двоих, а сам погиб. Возбуждено уголовное дело.
"Ведомство детально разбирается в инциденте, подробности будут позднее. На данный момент известно, что семья была благополучной. Воспитывали в том числе и усыновленных детей", - сказали РИА Новости в министерстве семьи Башкирии.
Собеседник уточнил, что все дети в семье – родные, не из детского дома. "Это случай, когда усыновлены дети от первого брака", - сказал он.
На месте пожара в частном жилом доме в селе Баткат Томской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 09:04
В Томской области сгорел дом многодетной семьи, погибли три человека
 
ПроисшествияСтерлитамакРеспублика Башкортостан
 
 
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