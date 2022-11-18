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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек, танк и три БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек, танк и три БТР - РИА Новости, 18.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек, танк и три БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, танк, три бронетранспортера и артиллерийскую установку, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:17
2022-11-18T10:17
2022-11-18T10:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
народная милиция лнр
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, танк, три бронетранспортера и артиллерийскую установку, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава, танк, три бронетранспортера, артиллерийская установка, 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 55 человек, две артиллерийские установки, три бронетранспортера, два беспилотных летательных аппарата, 12 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832341192.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, народная милиция лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 40 человек, танк и три БТР
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 40 человек, танк и три БТР