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Власти Украины ожидают следующий транш макрофинансовой помощи от ЕС
Власти Украины ожидают следующий транш макрофинансовой помощи от ЕС - РИА Новости, 18.11.2022
Власти Украины ожидают следующий транш макрофинансовой помощи от ЕС
Украина ожидает уже на следующей неделе получить транш в 2,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС, сообщил в пятницу -министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:16
2022-11-18T21:16
2022-11-18T21:16
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
валдис домбровскис
украина
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украина ожидает уже на следующей неделе получить транш в 2,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС, сообщил в пятницу -министр Денис Шмыгаль.Шмыгаль в пятницу провел встречу с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.Он отметил, что в условиях войны такая поддержка для государства критически необходима, предоставленные ресурсы будут направлены на финансирование гуманитарной и социальной сфер. По его словам, украинское правительство рассчитывает на получение первой части финансирования ЕС уже в январе 2023 года.Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила новый пакет кредитной помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро, кредиты будут выдаваться на льготных условиях со сроком погашения до 35 лет. Речь идет о поддержке Украины в 2023 году. Эта финансовая помощь "поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинских властей и Международного валютного фонда, составляют от 3 до 4 миллиардов евро в месяц", отмечается в релизе Еврокомиссии.Новый пакет помощи должны согласовать Совет стран ЕС и Европарламент.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис шмыгаль, валдис домбровскис, украина, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Валдис Домбровскис, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Власти Украины ожидают следующий транш макрофинансовой помощи от ЕС
Шмыгаль: Украина ожидает получить транш в 2,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украина ожидает уже на следующей неделе получить транш в 2,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС, сообщил в пятницу -министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль в пятницу провел встречу с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
"Украина ожидает уже на следующей неделе получить 2,5 миллиарда евро очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС. Правительство Украины также приветствует решение Еврокомиссии о создании нового инструмента макрофинансовой помощи ЕС для Украины в 2023 году на сумму 18 миллиардов евро", - приводит слова Шмыгаля пресс-служба на "Правительственном портале".
Он отметил, что в условиях войны такая поддержка для государства критически необходима, предоставленные ресурсы будут направлены на финансирование гуманитарной и социальной сфер. По его словам, украинское правительство рассчитывает на получение первой части финансирования ЕС уже в январе 2023 года.
Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила новый пакет кредитной помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро, кредиты будут выдаваться на льготных условиях со сроком погашения до 35 лет. Речь идет о поддержке Украины в 2023 году. Эта финансовая помощь "поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинских властей и Международного валютного фонда, составляют от 3 до 4 миллиардов евро в месяц", отмечается в релизе Еврокомиссии.
Новый пакет помощи должны согласовать Совет стран ЕС и Европарламент.