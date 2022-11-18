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Власти Украины ожидают следующий транш макрофинансовой помощи от ЕС

Власти Украины ожидают следующий транш макрофинансовой помощи от ЕС - РИА Новости, 18.11.2022

Власти Украины ожидают следующий транш макрофинансовой помощи от ЕС

Украина ожидает уже на следующей неделе получить транш в 2,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС, сообщил в пятницу -министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T21:16

2022-11-18T21:16

2022-11-18T21:16

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

валдис домбровскис

украина

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украина ожидает уже на следующей неделе получить транш в 2,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС, сообщил в пятницу -министр Денис Шмыгаль.Шмыгаль в пятницу провел встречу с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.Он отметил, что в условиях войны такая поддержка для государства критически необходима, предоставленные ресурсы будут направлены на финансирование гуманитарной и социальной сфер. По его словам, украинское правительство рассчитывает на получение первой части финансирования ЕС уже в январе 2023 года.Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила новый пакет кредитной помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро, кредиты будут выдаваться на льготных условиях со сроком погашения до 35 лет. Речь идет о поддержке Украины в 2023 году. Эта финансовая помощь "поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые, по оценкам украинских властей и Международного валютного фонда, составляют от 3 до 4 миллиардов евро в месяц", отмечается в релизе Еврокомиссии.Новый пакет помощи должны согласовать Совет стран ЕС и Европарламент.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

денис шмыгаль, валдис домбровскис, украина, евросоюз, еврокомиссия, европарламент