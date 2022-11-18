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В Липецкой области семьям мобилизованных помогли подвести воду
В Липецкой области семьям мобилизованных помогли подвести воду - РИА Новости, 18.11.2022
В Липецкой области семьям мобилизованных помогли подвести воду
Семьям мобилизованных из Добровского района Липецкой области бесплатно провели воду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:40
2022-11-18T10:40
2022-11-18T10:40
липецкая область
игорь артамонов
общество
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ЛИПЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Семьям мобилизованных из Добровского района Липецкой области бесплатно провели воду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, жительнице села Гудово, у которой двое сыновей участвуют в СВО, починили водопровод и заменили 40 метров старых труб на новые. В дом матери мобилизованного из села Кривец проложили 200 метров новых труб.Артамонов отметил, что родственникам участников СВО власти готовы оказывать содействие в разных направлениях. Крышу починить, продукты привезти, с ремонтом помочь – по подобным вопросам семьи защитников могут обратиться к главам районов и те должны помочь."Семьи наших мобилизованных могут быть уверены, что к ним всегда придут на помощь. Всем главам районов поручено постоянно работать с родными и близкими участников специальной военной операции. Держу это на личном контроле", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221117/evakuatsiya-1832139065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество
ЛИПЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Семьям мобилизованных из Добровского района Липецкой области бесплатно провели воду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, жительнице села Гудово, у которой двое сыновей участвуют в СВО, починили водопровод и заменили 40 метров старых труб на новые. В дом матери мобилизованного из села Кривец проложили 200 метров новых труб.
Артамонов отметил, что родственникам участников СВО власти готовы оказывать содействие в разных направлениях. Крышу починить, продукты привезти, с ремонтом помочь – по подобным вопросам семьи защитников могут обратиться к главам районов и те должны помочь.
"Семьи наших мобилизованных могут быть уверены, что к ним всегда придут на помощь. Всем главам районов поручено постоянно работать с родными и близкими участников специальной военной операции. Держу это на личном контроле", – сказал Артамонов
.