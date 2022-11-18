https://ria.ru/20221118/pomosch-1832401934.html

В Липецкой области семьям мобилизованных помогли подвести воду

В Липецкой области семьям мобилизованных помогли подвести воду - РИА Новости, 18.11.2022

В Липецкой области семьям мобилизованных помогли подвести воду

Семьям мобилизованных из Добровского района Липецкой области бесплатно провели воду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:40

2022-11-18T10:40

2022-11-18T10:40

липецкая область

игорь артамонов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173060_0:19:1001:582_1920x0_80_0_0_2677dac98b1d10312c546664a51cf58e.jpg

ЛИПЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Семьям мобилизованных из Добровского района Липецкой области бесплатно провели воду, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, жительнице села Гудово, у которой двое сыновей участвуют в СВО, починили водопровод и заменили 40 метров старых труб на новые. В дом матери мобилизованного из села Кривец проложили 200 метров новых труб.Артамонов отметил, что родственникам участников СВО власти готовы оказывать содействие в разных направлениях. Крышу починить, продукты привезти, с ремонтом помочь – по подобным вопросам семьи защитников могут обратиться к главам районов и те должны помочь."Семьи наших мобилизованных могут быть уверены, что к ним всегда придут на помощь. Всем главам районов поручено постоянно работать с родными и близкими участников специальной военной операции. Держу это на личном контроле", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221117/evakuatsiya-1832139065.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, общество