https://ria.ru/20221118/politseyskiy-1832591772.html

Суд вынес приговор экс-полицейскому, сломавшему руку жителю Чебоксар

Суд вынес приговор экс-полицейскому, сломавшему руку жителю Чебоксар - РИА Новости, 18.11.2022

Суд вынес приговор экс-полицейскому, сломавшему руку жителю Чебоксар

Бывший сотрудник полиции, сломавший руку жителю Чебоксар в ходе проведения опроса на месте происшествия, осужден на 3,5 года условно, сообщает прокуратура... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:14

2022-11-18T18:14

2022-11-18T18:14

происшествия

чебоксары

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник полиции, сломавший руку жителю Чебоксар в ходе проведения опроса на месте происшествия, осужден на 3,5 года условно, сообщает прокуратура Чувашии.Судом установлено, что 31 мая в 22.40 командир отделения мобильного взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы в составе наряда полиции прибыл в одну из квартир дома на улице Эльменя в Чебоксарах для проверки телефонного сообщения о драке. Один из находившихся в квартире мужчин в грубой форме стал выражать недовольство прибытием сотрудников полиции, отказывался отвечать на вопросы об обстоятельствах драки и использовал нецензурную лексику."Полицейский в отсутствие необходимости и законных оснований, без предупреждения, умышленно применил в отношении него физическую силу - боевой прием "загиб руки за спину", причинив потерпевшему перелом плечевой кости со смещением отломков, квалифицирующийся как тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении прокуратуры.По данным регионального СУСК, факт противоправной деятельности был выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СУСК РФ по Чувашии с сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по республике. По результатам проведенной служебной проверки мужчина был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия)."Суд, с учетом обстоятельств дела, личности виновного и позиции государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года", - добавляет прокуратура.

https://ria.ru/20221111/sud-1830883452.html

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происшествия, чебоксары, россия