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Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал о деталях покушения на главу района - РИА Новости, 18.11.2022
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Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал о деталях покушения на главу района
Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал о деталях покушения на главу района - РИА Новости, 18.11.2022
Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал о деталях покушения на главу района
Задержанный в ЛНР агент СБУ Владислав Роменский рассказал о деталях покушения на главу Беловодского района, в распоряжении РИА Новости оказалось видео допроса. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:54
2022-11-18T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Задержанный в ЛНР агент СБУ Владислав Роменский рассказал о деталях покушения на главу Беловодского района, в распоряжении РИА Новости оказалось видео допроса.Задержанный рассказал, как начал сотрудничать с СБУ, и о том, как готовил покушение на глав районов ЛНР."В 14-15 году проходил службу в ВСУ командиром отделения, в 21-м году был завербован сотрудником СБУ Кириллом Гончаровым", - рассказал Роменский в процессе допроса. Со слов задержанного, Гончаров угрожал ему и его семье в случае отказа о сотрудничестве с СБУ. "В 22-м году вышел на меня Кирилл Гончаров и начал предлагать свое сотрудничество, чтобы я с ними сотрудничал. Начал угрожать мне, что если я откажусь, то об этом пожалеем я и моя семья, и сделал мне предложение совершить покушение на главу района Беловодска, на что я согласился", - рассказал задержанный.Сотрудник СБУ сообщил Роменскому где находится тайник с оружием, а также место и время перемещения главы Беловодского района. "Я, получается, поехал, взял оружие, сел над дорогой и увидел, когда едет глава администрации, поравнялся со мной, и я сделал выстрел очередью, скинул оружие и уехал домой", - следует из видео допроса.Через некоторое время после покушения на главу администрации сотрудник СБУ отправил денежное вознаграждение задержанному. "Через неделю на меня снова вышел Кирилл Гончаров и скинул деньги", - сообщил Роменский.Ранее источник в силовых структурах заявил РИА Новости о задержании ряда пособников СБУ и предотвращении покушений на глав администраций нескольких районов ЛНР.
https://ria.ru/20221117/zhiteli-1832212275.html
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в мире, луганская народная республика, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
21:54 18.11.2022
 
Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал о деталях покушения на главу района

Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал о деталях покушения на главу Беловодского района

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 ноя - РИА Новости. Задержанный в ЛНР агент СБУ Владислав Роменский рассказал о деталях покушения на главу Беловодского района, в распоряжении РИА Новости оказалось видео допроса.
Задержанный рассказал, как начал сотрудничать с СБУ, и о том, как готовил покушение на глав районов ЛНР.
"В 14-15 году проходил службу в ВСУ командиром отделения, в 21-м году был завербован сотрудником СБУ Кириллом Гончаровым", - рассказал Роменский в процессе допроса. Со слов задержанного, Гончаров угрожал ему и его семье в случае отказа о сотрудничестве с СБУ. "В 22-м году вышел на меня Кирилл Гончаров и начал предлагать свое сотрудничество, чтобы я с ними сотрудничал. Начал угрожать мне, что если я откажусь, то об этом пожалеем я и моя семья, и сделал мне предложение совершить покушение на главу района Беловодска, на что я согласился", - рассказал задержанный.
Сотрудник СБУ сообщил Роменскому где находится тайник с оружием, а также место и время перемещения главы Беловодского района. "Я, получается, поехал, взял оружие, сел над дорогой и увидел, когда едет глава администрации, поравнялся со мной, и я сделал выстрел очередью, скинул оружие и уехал домой", - следует из видео допроса.
Через некоторое время после покушения на главу администрации сотрудник СБУ отправил денежное вознаграждение задержанному. "Через неделю на меня снова вышел Кирилл Гончаров и скинул деньги", - сообщил Роменский.
Ранее источник в силовых структурах заявил РИА Новости о задержании ряда пособников СБУ и предотвращении покушений на глав администраций нескольких районов ЛНР.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 14:45Специальная военная операция на Украине
Источник: СБУ планировала привлечь жителей к покушениям на глав районов ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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