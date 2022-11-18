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В Москве снежный покров увеличится к выходным до 15 сантиметров

В Москве снежный покров увеличится к выходным до 15 сантиметров - РИА Новости, 18.11.2022

В Москве снежный покров увеличится к выходным до 15 сантиметров

Метель и снежные заносы ожидаются в ближайшую пятницу в Москве, к середине дня в субботу высота снежного покрова увеличится минимум до 10 сантиметров, местами – РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T03:11

2022-11-18T03:11

2022-11-18T03:33

общество

роман вильфанд

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Метель и снежные заносы ожидаются в ближайшую пятницу в Москве, к середине дня в субботу высота снежного покрова увеличится минимум до 10 сантиметров, местами – до 15, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."До середины субботы высота снега увеличится заметно, она уже будет составлять минимум 10 сантиметров, кое-где даже до 13-15", - сказал Вильфанд.Он добавил, что в пятницу в Москве ожидаются снег, ветер до 17 м/с и снежные заносы.

https://realty.ria.ru/20221117/mosvodokanal-1832193033.html

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общество, роман вильфанд, москва, гидрометцентр