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В Москве снежный покров увеличится к выходным до 15 сантиметров - РИА Новости, 18.11.2022
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В Москве снежный покров увеличится к выходным до 15 сантиметров
В Москве снежный покров увеличится к выходным до 15 сантиметров - РИА Новости, 18.11.2022
В Москве снежный покров увеличится к выходным до 15 сантиметров
Метель и снежные заносы ожидаются в ближайшую пятницу в Москве, к середине дня в субботу высота снежного покрова увеличится минимум до 10 сантиметров, местами – РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T03:11
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общество
роман вильфанд
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Метель и снежные заносы ожидаются в ближайшую пятницу в Москве, к середине дня в субботу высота снежного покрова увеличится минимум до 10 сантиметров, местами – до 15, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."До середины субботы высота снега увеличится заметно, она уже будет составлять минимум 10 сантиметров, кое-где даже до 13-15", - сказал Вильфанд.Он добавил, что в пятницу в Москве ожидаются снег, ветер до 17 м/с и снежные заносы.
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общество, роман вильфанд, москва, гидрометцентр
Общество, Роман Вильфанд, Москва, Гидрометцентр
03:11 18.11.2022 (обновлено: 03:33 18.11.2022)
 
В Москве снежный покров увеличится к выходным до 15 сантиметров

Вильфанд: в Москве высота снежного покрова увеличится к выходным минимум до 15 сантиметров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Метель и снежные заносы ожидаются в ближайшую пятницу в Москве, к середине дня в субботу высота снежного покрова увеличится минимум до 10 сантиметров, местами – до 15, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"До середины субботы высота снега увеличится заметно, она уже будет составлять минимум 10 сантиметров, кое-где даже до 13-15", - сказал Вильфанд.
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Он добавил, что в пятницу в Москве ожидаются снег, ветер до 17 м/с и снежные заносы.
 
ОбществоРоман ВильфандМоскваГидрометцентр
 
 
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