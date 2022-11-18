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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 18.11.2022
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Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 18.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T08:04
2022-11-18T08:04
москва
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Облачная погода, снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня в Москве облачная погода, временами будет идти снег. Температура днем от минус 2 до минус 4 градусов по Москве, от минус 1 до минус 6 градусов по Московской области", - сказала Котилевская.Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и в конце дня составит 745 миллиметров ртутного столба.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что за сутки, согласно данным метеостанции на ВДНХ, в столице выпало 2 миллиметра осадков, на Балчуге - 3 миллиметра, в Тушино - 1 миллиметр.
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москва, общество, погода, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Центр "Фобос"
08:04 18.11.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидается облачная погода, снег и до минус четырех градусов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкСпецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве
Спецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Спецтехника коммунальных служб обрабатывает противогололедными реагентами пешеходную часть дороги на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Облачная погода, снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня в Москве облачная погода, временами будет идти снег. Температура днем от минус 2 до минус 4 градусов по Москве, от минус 1 до минус 6 градусов по Московской области", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и в конце дня составит 745 миллиметров ртутного столба.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что за сутки, согласно данным метеостанции на ВДНХ, в столице выпало 2 миллиметра осадков, на Балчуге - 3 миллиметра, в Тушино - 1 миллиметр.
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МоскваОбществоПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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