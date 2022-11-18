https://ria.ru/20221118/pogoda-1832379373.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 18.11.2022

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода, снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T08:04

2022-11-18T08:04

2022-11-18T08:04

москва

общество

погода

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831892031_0:91:3037:1799_1920x0_80_0_0_f043a142b8320cb8b4460458b9c2b882.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Облачная погода, снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня в Москве облачная погода, временами будет идти снег. Температура днем от минус 2 до минус 4 градусов по Москве, от минус 1 до минус 6 градусов по Московской области", - сказала Котилевская.Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и в конце дня составит 745 миллиметров ртутного столба.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что за сутки, согласно данным метеостанции на ВДНХ, в столице выпало 2 миллиметра осадков, на Балчуге - 3 миллиметра, в Тушино - 1 миллиметр.

https://ria.ru/20221117/sneg-1832140595.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, центр "фобос"