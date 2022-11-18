https://ria.ru/20221118/pogoda-1832379373.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 18.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T08:04
2022-11-18T08:04
2022-11-18T08:04
москва
общество
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Облачная погода, снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Сегодня в Москве облачная погода, временами будет идти снег. Температура днем от минус 2 до минус 4 градусов по Москве, от минус 1 до минус 6 градусов по Московской области", - сказала Котилевская.Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и в конце дня составит 745 миллиметров ртутного столба.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что за сутки, согласно данным метеостанции на ВДНХ, в столице выпало 2 миллиметра осадков, на Балчуге - 3 миллиметра, в Тушино - 1 миллиметр.
https://ria.ru/20221117/sneg-1832140595.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, погода, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидается облачная погода, снег и до минус четырех градусов
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Облачная погода, снег и до минус 4 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Сегодня в Москве облачная погода, временами будет идти снег. Температура днем от минус 2 до минус 4 градусов по Москве, от минус 1 до минус 6 градусов по Московской области", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и в конце дня составит 745 миллиметров ртутного столба.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
отметил, что за сутки, согласно данным метеостанции на ВДНХ, в столице выпало 2 миллиметра осадков, на Балчуге - 3 миллиметра, в Тушино - 1 миллиметр.