https://ria.ru/20221118/pogibshie-1832524810.html
В ДНР за неделю погибли сто силовиков и три мирных жителя
В ДНР за неделю погибли сто силовиков и три мирных жителя - РИА Новости, 18.11.2022
В ДНР за неделю погибли сто силовиков и три мирных жителя
В Донецкой Народной Республике с 11 по 17 ноября из-за действий украинских войск погибли 100 сотрудников силовых структур и три мирных жителя, сообщил в пятницу РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:56
2022-11-18T15:56
2022-11-18T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 11 по 17 ноября из-за действий украинских войск погибли 100 сотрудников силовых структур и три мирных жителя, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой."В период 11 ноября по 17 ноября 2022 погибли: силовые структуры – 100, гражданские лица – три", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, опубликованном в его Telegram-канале.За этот период пострадали 412 сотрудников силовых структур и 17 гражданских. В ведомстве добавили, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погиб 9921 человек, в том числе 125 детей.Ранее аппарат омбудсмена сообщал, что с 3 по 10 ноября погибли 105 силовиков и девять мирных жителей, пострадали 441 сотрудник силовых структур и 34 мирных жителя.
https://ria.ru/20221117/spetsoperatsiya-1832341192.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР за неделю погибли сто силовиков и три мирных жителя
Аппарат омбудсмена Морозовой: в ДНР за неделю погибли сто силовиков и три мирных жителя