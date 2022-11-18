19:41 18.11.2022 (обновлено: 20:03 18.11.2022)
Москалькова потребовала СЕ и ОБСЕ осудить расстрел российских пленных
Москалькова потребовала Совет Европы и ОБСЕ осудить расстрел российских пленных ВСУ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к генсеку Совета Европы, директору БДИПЧ ОБСЕ и главе комитета Совета Европы с требованием осудить расстрел российских пленных.
"Считаю необходимо провести тщательное расследование этого преступления. Я обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, эксперту спецкомиссии ООН Эрику Месе и главе комитета Совета Европы по предупреждению пыток господину Митчеллу с требованием осудить эти действия и в рамках полномочий потребовать проведение расследования совершенных преступлений и наказания виновных", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что никакие слова не могут выразить боль и горечь увиденного. По ее словам, совершенно преступление против человечности.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.