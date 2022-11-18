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Москалькова потребовала СЕ и ОБСЕ осудить расстрел российских пленных

Москалькова потребовала СЕ и ОБСЕ осудить расстрел российских пленных - РИА Новости, 18.11.2022

Москалькова потребовала СЕ и ОБСЕ осудить расстрел российских пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к генсеку Совета Европы, директору БДИПЧ ОБСЕ и главе комитета Совета Европы... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:41

2022-11-18T19:41

2022-11-18T20:03

специальная военная операция на украине

в мире

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

здоровье - общество

татьяна москалькова

россия

макеевка

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к генсеку Совета Европы, директору БДИПЧ ОБСЕ и главе комитета Совета Европы с требованием осудить расстрел российских пленных."Считаю необходимо провести тщательное расследование этого преступления. Я обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, эксперту спецкомиссии ООН Эрику Месе и главе комитета Совета Европы по предупреждению пыток господину Митчеллу с требованием осудить эти действия и в рамках полномочий потребовать проведение расследования совершенных преступлений и наказания виновных", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она подчеркнула, что никакие слова не могут выразить боль и горечь увиденного. По ее словам, совершенно преступление против человечности.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, здоровье - общество, татьяна москалькова, россия, макеевка, совет европы