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Москалькова потребовала СЕ и ОБСЕ осудить расстрел российских пленных - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/plennye-1832632249.html
Москалькова потребовала СЕ и ОБСЕ осудить расстрел российских пленных
Москалькова потребовала СЕ и ОБСЕ осудить расстрел российских пленных - РИА Новости, 18.11.2022
Москалькова потребовала СЕ и ОБСЕ осудить расстрел российских пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к генсеку Совета Европы, директору БДИПЧ ОБСЕ и главе комитета Совета Европы... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:41
2022-11-18T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
здоровье - общество
татьяна москалькова
россия
макеевка
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к генсеку Совета Европы, директору БДИПЧ ОБСЕ и главе комитета Совета Европы с требованием осудить расстрел российских пленных."Считаю необходимо провести тщательное расследование этого преступления. Я обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, эксперту спецкомиссии ООН Эрику Месе и главе комитета Совета Европы по предупреждению пыток господину Митчеллу с требованием осудить эти действия и в рамках полномочий потребовать проведение расследования совершенных преступлений и наказания виновных", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она подчеркнула, что никакие слова не могут выразить боль и горечь увиденного. По ее словам, совершенно преступление против человечности.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, здоровье - общество, татьяна москалькова, россия, макеевка, совет европы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Здоровье - Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Макеевка, Совет Европы
19:41 18.11.2022 (обновлено: 20:03 18.11.2022)
 
Москалькова потребовала СЕ и ОБСЕ осудить расстрел российских пленных

Москалькова потребовала Совет Европы и ОБСЕ осудить расстрел российских пленных ВСУ

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к генсеку Совета Европы, директору БДИПЧ ОБСЕ и главе комитета Совета Европы с требованием осудить расстрел российских пленных.
"Считаю необходимо провести тщательное расследование этого преступления. Я обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, директору БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи, эксперту спецкомиссии ООН Эрику Месе и главе комитета Совета Европы по предупреждению пыток господину Митчеллу с требованием осудить эти действия и в рамках полномочий потребовать проведение расследования совершенных преступлений и наказания виновных", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что никакие слова не могут выразить боль и горечь увиденного. По ее словам, совершенно преступление против человечности.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появилось в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕЗдоровье - ОбществоТатьяна МоскальковаРоссияМакеевкаСовет Европы
 
 
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