https://ria.ru/20221118/plennye-1832560273.html

Запад не замечает убийство Киевом российских пленных, заявили в Минобороны

Запад не замечает убийство Киевом российских пленных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 18.11.2022

Запад не замечает убийство Киевом российских пленных, заявили в Минобороны

Зверское убийство российских военнопленных является распространенной практикой в украинских вооруженных формированиях, в упор не замечаемой Западом, заявило... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:18

2022-11-18T17:18

2022-11-18T17:18

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

киев

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зверское убийство российских военнопленных является распространенной практикой в украинских вооруженных формированиях, в упор не замечаемой Западом, заявило Минобороны РФ.По данным ведомства, "выродки ВСУ" намеренно и методично убили прямыми выстрелами в голову более 10 обездвиженных военнопленных."Зверское убийство российских военнопленных – не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями", - говорится в сообщении Минобороны.

https://ria.ru/20221117/plennye-1832234340.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, киев