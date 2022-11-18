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Запад не замечает убийство Киевом российских пленных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/plennye-1832560273.html
Запад не замечает убийство Киевом российских пленных, заявили в Минобороны
Запад не замечает убийство Киевом российских пленных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 18.11.2022
Запад не замечает убийство Киевом российских пленных, заявили в Минобороны
Зверское убийство российских военнопленных является распространенной практикой в украинских вооруженных формированиях, в упор не замечаемой Западом, заявило... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:18
2022-11-18T17:18
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
киев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зверское убийство российских военнопленных является распространенной практикой в украинских вооруженных формированиях, в упор не замечаемой Западом, заявило Минобороны РФ.По данным ведомства, "выродки ВСУ" намеренно и методично убили прямыми выстрелами в голову более 10 обездвиженных военнопленных."Зверское убийство российских военнопленных – не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями", - говорится в сообщении Минобороны.
https://ria.ru/20221117/plennye-1832234340.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев
17:18 18.11.2022
 
Запад не замечает убийство Киевом российских пленных, заявили в Минобороны

Минобороны: Запад в упор не замечает убийство Киевом российских военнопленных

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС РФ
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ЮВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зверское убийство российских военнопленных является распространенной практикой в украинских вооруженных формированиях, в упор не замечаемой Западом, заявило Минобороны РФ.
По данным ведомства, "выродки ВСУ" намеренно и методично убили прямыми выстрелами в голову более 10 обездвиженных военнопленных.
"Зверское убийство российских военнопленных – не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями", - говорится в сообщении Минобороны.
Белов о сокрытии причин гибели российских бойцов в украинском плену - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 15:46Специальная военная операция на Украине
Киев скрывает реальные причины смерти пленных, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияКиев
 
 
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