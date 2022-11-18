https://ria.ru/20221118/plennye-1832560273.html
Запад не замечает убийство Киевом российских пленных, заявили в Минобороны
Запад не замечает убийство Киевом российских пленных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 18.11.2022
Запад не замечает убийство Киевом российских пленных, заявили в Минобороны
Зверское убийство российских военнопленных является распространенной практикой в украинских вооруженных формированиях, в упор не замечаемой Западом, заявило... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:18
2022-11-18T17:18
2022-11-18T17:18
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
киев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Зверское убийство российских военнопленных является распространенной практикой в украинских вооруженных формированиях, в упор не замечаемой Западом, заявило Минобороны РФ.По данным ведомства, "выродки ВСУ" намеренно и методично убили прямыми выстрелами в голову более 10 обездвиженных военнопленных."Зверское убийство российских военнопленных – не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями", - говорится в сообщении Минобороны.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Запад не замечает убийство Киевом российских пленных, заявили в Минобороны
Минобороны: Запад в упор не замечает убийство Киевом российских военнопленных