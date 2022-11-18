https://ria.ru/20221118/perepiska-1832593246.html
Глава МВД Молдавии изучит переписки, полученные из ее Telegram-аккаунта
Глава МВД Молдавии изучит переписки, полученные из ее Telegram-аккаунта - РИА Новости, 18.11.2022
Глава МВД Молдавии изучит переписки, полученные из ее Telegram-аккаунта
Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко намерена изучить публикации, которые якобы изъяли из ее телефона, взломав Telegram, а затем опубликовали в сети. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:20
2022-11-18T18:20
2022-11-18T18:20
в мире
технологии
майя санду
сергей литвиненко
игорь гросу
молдавия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко намерена изучить публикации, которые якобы изъяли из ее телефона, взломав Telegram, а затем опубликовали в сети.Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация о якобы коррупционных деяниях министра юстиции Сергея Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку главы минюста из его телефона, с которой можно ознакомиться на специальном сайте. В пятницу на том же сайте появилась личная переписка советника Санду по нацбезопасности Дорина Речана. Спикер парламента Игорь Гросу обвинил в произошедшем оппозицию и ФСБ России. Прокуратура завела уголовное дело, СБ Молдавии хочет просить о сотрудничестве администрацию приложения Telegram. В пятницу на том же сайте разоблачений появились переписки, которые якобы принадлежат Ревенко."Я ожидала, что стану мишенью этих "откровений". Я изучу приписанные мне посты из Telegram-аккаунта, чтобы посмотреть, что с ними происходит", - написала Ревенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Спецслужбы Молдавии изучают несколько гипотез того, как мог произойти "слив" данных. Одна из версий заключается в том, что этому способствуют специалисты из-за рубежа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, майя санду, сергей литвиненко, игорь гросу, молдавия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Технологии, Майя Санду, Сергей Литвиненко, Игорь Гросу, Молдавия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Глава МВД Молдавии изучит переписки, полученные из ее Telegram-аккаунта
Глава МВД Молдавии Ревенко пообещала изучить переписки, полученные из ее Telegram-аккаунта