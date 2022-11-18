https://ria.ru/20221118/perepiska-1832593246.html

Глава МВД Молдавии изучит переписки, полученные из ее Telegram-аккаунта

Глава МВД Молдавии изучит переписки, полученные из ее Telegram-аккаунта - РИА Новости, 18.11.2022

Глава МВД Молдавии изучит переписки, полученные из ее Telegram-аккаунта

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко намерена изучить публикации, которые якобы изъяли из ее телефона, взломав Telegram, а затем опубликовали в сети. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:20

2022-11-18T18:20

2022-11-18T18:20

в мире

технологии

майя санду

сергей литвиненко

игорь гросу

молдавия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КИШИНЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко намерена изучить публикации, которые якобы изъяли из ее телефона, взломав Telegram, а затем опубликовали в сети.Ранее администрация президента сообщила о взломе официального Telegram-канала президента Молдавии Майи Санду. В нем постоянно появлялась публикация о якобы коррупционных деяниях министра юстиции Сергея Литвиненко. Также авторы сообщения заверили, что получили личную переписку главы минюста из его телефона, с которой можно ознакомиться на специальном сайте. В пятницу на том же сайте появилась личная переписка советника Санду по нацбезопасности Дорина Речана. Спикер парламента Игорь Гросу обвинил в произошедшем оппозицию и ФСБ России. Прокуратура завела уголовное дело, СБ Молдавии хочет просить о сотрудничестве администрацию приложения Telegram. В пятницу на том же сайте разоблачений появились переписки, которые якобы принадлежат Ревенко."Я ожидала, что стану мишенью этих "откровений". Я изучу приписанные мне посты из Telegram-аккаунта, чтобы посмотреть, что с ними происходит", - написала Ревенко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Спецслужбы Молдавии изучают несколько гипотез того, как мог произойти "слив" данных. Одна из версий заключается в том, что этому способствуют специалисты из-за рубежа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221118/dodon-1832553836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, майя санду, сергей литвиненко, игорь гросу, молдавия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)