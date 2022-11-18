https://ria.ru/20221118/peregovory-1832491451.html
Макрон надеется, что члены СБ ООН будут частью переговоров России и Украины
Макрон надеется, что члены СБ ООН будут частью переговоров России и Украины - РИА Новости, 18.11.2022
Макрон надеется, что члены СБ ООН будут частью переговоров России и Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что постоянные члены Совета Безопасности ООН и представители европейских стран "будут частью" переговоров РФ и... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:38
2022-11-18T14:38
2022-11-18T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
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совет безопасности оон
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что постоянные члены Совета Безопасности ООН и представители европейских стран "будут частью" переговоров РФ и Украины.Макрон заявил в интервью изданиям Financial Times и Nikkei Asia, что надеется на возвращение украинской стороны за стол переговоров с Россией."Международное сообщество также будет за этим столом, и члены P5 (пять постоянных членов СБ ООН), а также европейцы будут частью этого", - заявил Макрон.Как заявил накануне журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности диалога с Украиной, Москва открыта к переговорам, эта позиция Киеву хорошо известна. При этом украинская сторона не хочет никаких переговоров, отметил он. Как подчеркнул Песков, любые переговоры имеют цели, российские цели хорошо известны и они "могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров", и "Россия открыта и к тому, и к другому".
https://ria.ru/20221118/ukraina-1832445296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Макрон надеется, что члены СБ ООН будут частью переговоров России и Украины
Макрон надеется, что члены СБ ООН и европейцы будут частью переговоров России и Украины