https://ria.ru/20221118/peregovory-1832491451.html

Макрон надеется, что члены СБ ООН будут частью переговоров России и Украины

Макрон надеется, что члены СБ ООН будут частью переговоров России и Украины - РИА Новости, 18.11.2022

Макрон надеется, что члены СБ ООН будут частью переговоров России и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что постоянные члены Совета Безопасности ООН и представители европейских стран "будут частью" переговоров РФ и... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:38

2022-11-18T14:38

2022-11-18T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что постоянные члены Совета Безопасности ООН и представители европейских стран "будут частью" переговоров РФ и Украины.Макрон заявил в интервью изданиям Financial Times и Nikkei Asia, что надеется на возвращение украинской стороны за стол переговоров с Россией."Международное сообщество также будет за этим столом, и члены P5 (пять постоянных членов СБ ООН), а также европейцы будут частью этого", - заявил Макрон.Как заявил накануне журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности диалога с Украиной, Москва открыта к переговорам, эта позиция Киеву хорошо известна. При этом украинская сторона не хочет никаких переговоров, отметил он. Как подчеркнул Песков, любые переговоры имеют цели, российские цели хорошо известны и они "могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров", и "Россия открыта и к тому, и к другому".

https://ria.ru/20221118/ukraina-1832445296.html

https://ria.ru/20221117/boevik-1832253671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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