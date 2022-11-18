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Макрон надеется, что члены СБ ООН будут частью переговоров России и Украины - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/peregovory-1832491451.html
Макрон надеется, что члены СБ ООН будут частью переговоров России и Украины
Макрон надеется, что члены СБ ООН будут частью переговоров России и Украины - РИА Новости, 18.11.2022
Макрон надеется, что члены СБ ООН будут частью переговоров России и Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что постоянные члены Совета Безопасности ООН и представители европейских стран "будут частью" переговоров РФ и... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:38
2022-11-18T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
россия
украина
франция
совет безопасности оон
оон
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что постоянные члены Совета Безопасности ООН и представители европейских стран "будут частью" переговоров РФ и Украины.Макрон заявил в интервью изданиям Financial Times и Nikkei Asia, что надеется на возвращение украинской стороны за стол переговоров с Россией."Международное сообщество также будет за этим столом, и члены P5 (пять постоянных членов СБ ООН), а также европейцы будут частью этого", - заявил Макрон.Как заявил накануне журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности диалога с Украиной, Москва открыта к переговорам, эта позиция Киеву хорошо известна. При этом украинская сторона не хочет никаких переговоров, отметил он. Как подчеркнул Песков, любые переговоры имеют цели, российские цели хорошо известны и они "могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров", и "Россия открыта и к тому, и к другому".
https://ria.ru/20221118/ukraina-1832445296.html
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в мире, эммануэль макрон, россия, украина, франция, совет безопасности оон, оон, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Украина, Франция, Совет Безопасности ООН, ООН, Дмитрий Песков
14:38 18.11.2022
 
Макрон надеется, что члены СБ ООН будут частью переговоров России и Украины

Макрон надеется, что члены СБ ООН и европейцы будут частью переговоров России и Украины

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что постоянные члены Совета Безопасности ООН и представители европейских стран "будут частью" переговоров РФ и Украины.
Макрон заявил в интервью изданиям Financial Times и Nikkei Asia, что надеется на возвращение украинской стороны за стол переговоров с Россией.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 12:52
Песков оценил роль Запада в переговорах с Украиной
"Международное сообщество также будет за этим столом, и члены P5 (пять постоянных членов СБ ООН), а также европейцы будут частью этого", - заявил Макрон.
Как заявил накануне журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности диалога с Украиной, Москва открыта к переговорам, эта позиция Киеву хорошо известна. При этом украинская сторона не хочет никаких переговоров, отметил он. Как подчеркнул Песков, любые переговоры имеют цели, российские цели хорошо известны и они "могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров", и "Россия открыта и к тому, и к другому".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 16:43Специальная военная операция на Украине
Участник спецоперации рассказал, как Украина использует тактику живого щита
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронРоссияУкраинаФранцияСовет Безопасности ООНООНДмитрий Песков
 
 
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