https://ria.ru/20221118/pamyatnik-1832483059.html

Вандалы снова надругались над памятником Александру Пушкину в Одессе

Вандалы снова надругались над памятником Александру Пушкину в Одессе - РИА Новости, 18.11.2022

Вандалы снова надругались над памятником Александру Пушкину в Одессе

Вандалы снова надругались над памятником поэту Александру Пушкину в Одессе, сообщило в пятницу местное издание "Одесская жизнь". РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:14

2022-11-18T14:14

2022-11-18T14:28

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вандалы снова надругались над памятником поэту Александру Пушкину в Одессе, сообщило в пятницу местное издание "Одесская жизнь"."В Одессе памятник Пушкину превратили в пленного оккупанта", - говорится в сообщении на сайте издания."Одесская жизнь" также публикует фото монумента. На голову памятника надет пакет, плотно обмотанный скотчем, на груди краской нарисован символ Z, являющийся одним из опознавательных знаков ВС РФ, участвующих в спецоперации на Украине. У основания памятника надпись "оккупант".В начале ноября этот же памятник уже подвергался осквернению, о чем сообщали местные СМИ. Тогда на нем с нескольких сторон написали слово "геть" (в переводе на русский "вон, прочь"- ред.)".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20221118/pamyatnik-1832440251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесса