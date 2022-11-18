14:14 18.11.2022 (обновлено: 14:28 18.11.2022)
Вандалы снова надругались над памятником Александру Пушкину в Одессе
"Одесская жизнь": на памятник Пушкину в Одессе надели пакет и написали на груди символ Z
Памятник Пушкину в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вандалы снова надругались над памятником поэту Александру Пушкину в Одессе, сообщило в пятницу местное издание "Одесская жизнь".
"В Одессе памятник Пушкину превратили в пленного оккупанта", - говорится в сообщении на сайте издания.
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"Одесская жизнь" также публикует фото монумента. На голову памятника надет пакет, плотно обмотанный скотчем, на груди краской нарисован символ Z, являющийся одним из опознавательных знаков ВС РФ, участвующих в спецоперации на Украине. У основания памятника надпись "оккупант".
В начале ноября этот же памятник уже подвергался осквернению, о чем сообщали местные СМИ. Тогда на нем с нескольких сторон написали слово "геть" (в переводе на русский "вон, прочь"- ред.)".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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