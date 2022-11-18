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Вандалы снова надругались над памятником Александру Пушкину в Одессе - РИА Новости, 18.11.2022
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Вандалы снова надругались над памятником Александру Пушкину в Одессе
Вандалы снова надругались над памятником Александру Пушкину в Одессе - РИА Новости, 18.11.2022
Вандалы снова надругались над памятником Александру Пушкину в Одессе
Вандалы снова надругались над памятником поэту Александру Пушкину в Одессе, сообщило в пятницу местное издание "Одесская жизнь". РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:14
2022-11-18T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вандалы снова надругались над памятником поэту Александру Пушкину в Одессе, сообщило в пятницу местное издание "Одесская жизнь"."В Одессе памятник Пушкину превратили в пленного оккупанта", - говорится в сообщении на сайте издания."Одесская жизнь" также публикует фото монумента. На голову памятника надет пакет, плотно обмотанный скотчем, на груди краской нарисован символ Z, являющийся одним из опознавательных знаков ВС РФ, участвующих в спецоперации на Украине. У основания памятника надпись "оккупант".В начале ноября этот же памятник уже подвергался осквернению, о чем сообщали местные СМИ. Тогда на нем с нескольких сторон написали слово "геть" (в переводе на русский "вон, прочь"- ред.)".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20221118/pamyatnik-1832440251.html
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в мире, украина, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса
14:14 18.11.2022 (обновлено: 14:28 18.11.2022)
 
Вандалы снова надругались над памятником Александру Пушкину в Одессе

"Одесская жизнь": на памятник Пушкину в Одессе надели пакет и написали на груди символ Z

CC BY-SA 3.0 / Борис Мавлютов / Памятник Пушкину в Одессе
Памятник Пушкину в Одессе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Борис Мавлютов /
Памятник Пушкину в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вандалы снова надругались над памятником поэту Александру Пушкину в Одессе, сообщило в пятницу местное издание "Одесская жизнь".
"В Одессе памятник Пушкину превратили в пленного оккупанта", - говорится в сообщении на сайте издания.
Акт вандализма в отношении памятника поэту Александру Пушкину в центральном парке Риги - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 12:41
В Риге облили краской памятник Пушкину
"Одесская жизнь" также публикует фото монумента. На голову памятника надет пакет, плотно обмотанный скотчем, на груди краской нарисован символ Z, являющийся одним из опознавательных знаков ВС РФ, участвующих в спецоперации на Украине. У основания памятника надпись "оккупант".
В начале ноября этот же памятник уже подвергался осквернению, о чем сообщали местные СМИ. Тогда на нем с нескольких сторон написали слово "геть" (в переводе на русский "вон, прочь"- ред.)".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Черновцы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 22:34
Памятник Пушкину демонтировали в украинских Черновцах
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесса
 
 
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