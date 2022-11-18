https://ria.ru/20221118/pamyat-1832612490.html

В Бельгии почтили память российских солдат, погибших в Первой мировой войне

В Бельгии почтили память российских солдат, погибших в Первой мировой войне - РИА Новости, 18.11.2022

В Бельгии почтили память российских солдат, погибших в Первой мировой войне

В бельгийском городе Льеж почтили память российских солдат, погибших в ходе Первой мировой войны на территории Бельгии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:00

2022-11-18T19:00

2022-11-18T19:00

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ЛЬЕЖ (Бельгия), 18 ноя - РИА Новости. В бельгийском городе Льеж почтили память российских солдат, погибших в ходе Первой мировой войны на территории Бельгии, передает корреспондент РИА Новости.Бельгийские общественные деятели и представители посольства России возложили венок на городском кладбище, где захоронены десятки погибших солдат.На прошлой неделе в Бельгии, как и в других странах ЕС, проходили мероприятия по случаю 104-й годовщины перемирия, которое ознаменовало окончание Первой мировой войны. Однако, в отличие от прошлых лет, российские делегации к участию в памятных мероприятиях приглашены не были.Посол России в Бельгии Александр Токовинин сообщил РИА Новости, что отдельная церемония для российской делегации была организована бельгийской общественной организацией."В эти дни в Европе отмечается окончание Первой мировой войны. Проводятся церемонии, на которые нас всегда приглашали, так как мы были союзниками в Первую и Вторую мировые войны. Более того, в Западной Европе сражался русский экспедиционный корпус. В Бельгии более 600 захоронений русских солдат и офицеров, но, к сожалению, в этом году бельгийские власти приняли решение не приглашать российских представителей, и мы признательны бельгийской общественной ассоциации "Братство Европы и мира" во главе с Сержем Дельвенном, которая организовала отдельную церемонию для российского посольства, чтобы почтить память. Мы видим в этом свидетельство того, что очень многие в Бельгии ценят историческую связь между нашими странами, верят в то, что наши народы будут вместе строить будущее на европейском континенте", - сказал российский дипломат.

https://ria.ru/20221111/pamyat-1830914238.html

https://ria.ru/20220508/voyna-1787494638.html

бельгия

европа

западная европа

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в мире, александр токовинин, бельгия, европа, западная европа