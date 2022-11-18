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Памфилова: при проведении выборов не стоит руководствоваться оценкой Запада - РИА Новости, 18.11.2022
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Памфилова: при проведении выборов не стоит руководствоваться оценкой Запада
Памфилова: при проведении выборов не стоит руководствоваться оценкой Запада - РИА Новости, 18.11.2022
Памфилова: при проведении выборов не стоит руководствоваться оценкой Запада
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что при проведении выборов не стоит руководствоваться тем, как они будут оценены западными наблюдателями,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T00:41
2022-11-18T00:41
элла памфилова
россия
минск
снг
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что при проведении выборов не стоит руководствоваться тем, как они будут оценены западными наблюдателями, поскольку электоральные кампании должны проводиться прежде всего исходя из национальных интересов."Нет никакого смысла метать бисер… Извините, нет смысла ничего метать... Надо исходить из интересов своего народа, своих национальных традиций, истории, культуры и современных вызовов, которые надо преодолевать, чтобы страна, общество, государство развивались. Вот это главное", - сказала Памфилова в интервью белорусскому телеканалу ОНТ во время визита в Минск. Таким образом она ответила на вопрос журналиста, стоит ли обращать внимание на заключения о выборах в странах СНГ со стороны наблюдателей от таких организаций, как, например, БДИПЧ ОБСЕ, и приглашать их наблюдателей для мониторинга за электоральными кампаниями.Глава ЦИК РФ обратила внимание, что давно на уровне СНГ выработаны свои стандарты проведения и оценки выборов. "Мы их предлагали в ОБСЕ, много раз указывали на двойные стандарты. Но что взять с организации? Фактически во всех международных организациях диктат американский, скажем так, англосаксов, сейчас как никогда это проявляется", - сказала она.Памфилова также заявила, что в России созданы полноценные условия для открытого наблюдения за выборами. "Ни в одной стране мира этого нет. Многоступенчатая система контроля и наблюдения. Ни одна западная страна десятой доли не выдержит того контроля, который есть у нас", - подчеркнула она.Глава ЦИК также заявила, что с точки зрения западных политтехнологов, выборы являются тем "уязвимым местом, через которое можно осуществлять цветные революции, ставить своих "ведомых". "Раньше, когда это происходило в ряде стран, мы со своей стороны были к такому не готовы. Но потом научились это анализировать, мы же видим эту тенденцию… Поэтому самое главное, когда видишь тенденцию, - вовремя на нее среагировать, сработать на опережение, чтобы планы не осуществились", - добавила она.
https://ria.ru/20221118/pamfilova-1832359060.html
https://ria.ru/20221117/zhestkost-1832357239.html
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элла памфилова, россия, минск, снг, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека
Элла Памфилова, Россия, Минск, СНГ, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека
00:41 18.11.2022
 
Памфилова: при проведении выборов не стоит руководствоваться оценкой Запада

Памфилова: при проведении выборов не стоит ориентироваться на оценки западных наблюдателей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что при проведении выборов не стоит руководствоваться тем, как они будут оценены западными наблюдателями, поскольку электоральные кампании должны проводиться прежде всего исходя из национальных интересов.
"Нет никакого смысла метать бисер… Извините, нет смысла ничего метать... Надо исходить из интересов своего народа, своих национальных традиций, истории, культуры и современных вызовов, которые надо преодолевать, чтобы страна, общество, государство развивались. Вот это главное", - сказала Памфилова в интервью белорусскому телеканалу ОНТ во время визита в Минск. Таким образом она ответила на вопрос журналиста, стоит ли обращать внимание на заключения о выборах в странах СНГ со стороны наблюдателей от таких организаций, как, например, БДИПЧ ОБСЕ, и приглашать их наблюдателей для мониторинга за электоральными кампаниями.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
00:18
Памфилова заявила о диктате меньшинства на Западе
Глава ЦИК РФ обратила внимание, что давно на уровне СНГ выработаны свои стандарты проведения и оценки выборов. "Мы их предлагали в ОБСЕ, много раз указывали на двойные стандарты. Но что взять с организации? Фактически во всех международных организациях диктат американский, скажем так, англосаксов, сейчас как никогда это проявляется", - сказала она.
Памфилова также заявила, что в России созданы полноценные условия для открытого наблюдения за выборами. "Ни в одной стране мира этого нет. Многоступенчатая система контроля и наблюдения. Ни одна западная страна десятой доли не выдержит того контроля, который есть у нас", - подчеркнула она.
Глава ЦИК также заявила, что с точки зрения западных политтехнологов, выборы являются тем "уязвимым местом, через которое можно осуществлять цветные революции, ставить своих "ведомых". "Раньше, когда это происходило в ряде стран, мы со своей стороны были к такому не готовы. Но потом научились это анализировать, мы же видим эту тенденцию… Поэтому самое главное, когда видишь тенденцию, - вовремя на нее среагировать, сработать на опережение, чтобы планы не осуществились", - добавила она.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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