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Памфилова заявила о диктате меньшинства на Западе
Памфилова заявила о диктате меньшинства на Западе - РИА Новости, 18.11.2022
Памфилова заявила о диктате меньшинства на Западе
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Запад извратил понятие демократии: там диктат меньшинства. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T00:18
2022-11-18T00:18
2022-11-18T00:35
элла памфилова
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Запад извратил понятие демократии: там диктат меньшинства.Она также заявила о деградации западных политиков, пояснив, что они разучились аргументированно отстаивать свою точку зрения. "Когда начинаешь опровергать их позицию, они теряются, у них нет ответов. Ограниченность и догматичность мышления, которая сейчас превалирует, отучила их убеждать аргументированно", - подчеркнула Памфилова."С высоты того опыта, что мы прошли за эти 30 лет, когда все стало на свои места, когда все маски сброшены, когда мы видим цену свободы слова <…>, видим права человека в виде диктата, извините, извращенцев, диктат патологии над нормальным… Надо не хотеть видеть и слышать, чтобы продолжать талдычить о западных ценностях и защищать это", - сказала Памфилова.Она добавила, что суть всех красивых слов и "фишек" Запада - в использовании других стран и уничтожении несогласных. "Золотой миллиард (населения планеты – ред.), наплевать на все остальные семь миллиардов. Мы будем из вас, как вампиры, высасывать ваши интеллектуальные возможности, ваши ресурсы любые, будем жить за счет вас… Если будет по-нашему, значит, у вас есть шанс быть в качестве полураба, вассала, но быть. Или мы вас уничтожим", - пояснила глава ЦИК РФ философию западных стран.
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элла памфилова, россия, минск, цик рф
Элла Памфилова, Россия, Минск, ЦИК РФ
00:18 18.11.2022 (обновлено: 00:35 18.11.2022)
Памфилова заявила о диктате меньшинства на Западе
Глава ЦИК России Памфилова: на Западе диктат меньшинства, а не демократия
МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Запад извратил понятие демократии: там диктат меньшинства.
"Страны, которые себя назначили светочами демократии, передовыми, <…> они превратились в демократических оборотней, я бы так сказала. Основы демократии – власть формирует большинство, но при этом соблюдаются права меньшинств. Вот демократия в классическом понимании. А что сейчас на Западе произошло? Диктат меньшинства. Заткнули рот большинству или идет имитация, с ним никто не считается. Какая это демократия? Это извращение", - сказала Памфилова в интервью белорусскому телеканалу ОНТ во время своего визита в Минск.
Она также заявила о деградации западных политиков, пояснив, что они разучились аргументированно отстаивать свою точку зрения. "Когда начинаешь опровергать их позицию, они теряются, у них нет ответов. Ограниченность и догматичность мышления, которая сейчас превалирует, отучила их убеждать аргументированно", - подчеркнула Памфилова.
"С высоты того опыта, что мы прошли за эти 30 лет, когда все стало на свои места, когда все маски сброшены, когда мы видим цену свободы слова <…>, видим права человека в виде диктата, извините, извращенцев, диктат патологии над нормальным… Надо не хотеть видеть и слышать, чтобы продолжать талдычить о западных ценностях и защищать это", - сказала Памфилова.
Она добавила, что суть всех красивых слов и "фишек" Запада - в использовании других стран и уничтожении несогласных. "Золотой миллиард (населения планеты – ред.), наплевать на все остальные семь миллиардов. Мы будем из вас, как вампиры, высасывать ваши интеллектуальные возможности, ваши ресурсы любые, будем жить за счет вас… Если будет по-нашему, значит, у вас есть шанс быть в качестве полураба, вассала, но быть. Или мы вас уничтожим", - пояснила глава ЦИК РФ
философию западных стран.