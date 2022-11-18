https://ria.ru/20221118/pamfilova-1832359060.html

Памфилова заявила о диктате меньшинства на Западе

Памфилова заявила о диктате меньшинства на Западе - РИА Новости, 18.11.2022

Памфилова заявила о диктате меньшинства на Западе

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Запад извратил понятие демократии: там диктат меньшинства. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T00:18

2022-11-18T00:18

2022-11-18T00:35

элла памфилова

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Запад извратил понятие демократии: там диктат меньшинства.Она также заявила о деградации западных политиков, пояснив, что они разучились аргументированно отстаивать свою точку зрения. "Когда начинаешь опровергать их позицию, они теряются, у них нет ответов. Ограниченность и догматичность мышления, которая сейчас превалирует, отучила их убеждать аргументированно", - подчеркнула Памфилова."С высоты того опыта, что мы прошли за эти 30 лет, когда все стало на свои места, когда все маски сброшены, когда мы видим цену свободы слова <…>, видим права человека в виде диктата, извините, извращенцев, диктат патологии над нормальным… Надо не хотеть видеть и слышать, чтобы продолжать талдычить о западных ценностях и защищать это", - сказала Памфилова.Она добавила, что суть всех красивых слов и "фишек" Запада - в использовании других стран и уничтожении несогласных. "Золотой миллиард (населения планеты – ред.), наплевать на все остальные семь миллиардов. Мы будем из вас, как вампиры, высасывать ваши интеллектуальные возможности, ваши ресурсы любые, будем жить за счет вас… Если будет по-нашему, значит, у вас есть шанс быть в качестве полураба, вассала, но быть. Или мы вас уничтожим", - пояснила глава ЦИК РФ философию западных стран.

https://ria.ru/20221015/pamfilova-1824311798.html

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элла памфилова, россия, минск, цик рф