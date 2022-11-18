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В Житомирской области Украины ввели аварийные отключения электричества

В Житомирской области Украины ввели аварийные отключения электричества - РИА Новости, 18.11.2022

В Житомирской области Украины ввели аварийные отключения электричества

В Житомирской области Украины введены аварийные отключения электричества из-за того, что энергосистема перегружена, сообщил в пятницу глава местной военной... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T20:14

2022-11-18T20:14

2022-11-18T20:14

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Житомирской области Украины введены аварийные отключения электричества из-за того, что энергосистема перегружена, сообщил в пятницу глава местной военной администрации Виталий Бунечко.В украинской энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети" в пятницу заявили о введении в Киеве экстренных отключений света."Энергосистема области перегружена. Энергетики вынуждены аварийно отключать отдельные сектора. Необходимо максимально снизить нагрузку на сеть", - написал Бунечко в своем Telegram-канале.Он призвал жителей региона выключите мощные электроприборы и переждать время пиковых нагрузок.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221118/svet-1832363322.html

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в мире, владимир зеленский, украина, житомирская область, киев, дтэк, вооруженные силы рф