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В Житомирской области Украины ввели аварийные отключения электричества - РИА Новости, 18.11.2022
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В Житомирской области Украины ввели аварийные отключения электричества
В Житомирской области Украины ввели аварийные отключения электричества - РИА Новости, 18.11.2022
В Житомирской области Украины ввели аварийные отключения электричества
В Житомирской области Украины введены аварийные отключения электричества из-за того, что энергосистема перегружена, сообщил в пятницу глава местной военной... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T20:14
2022-11-18T20:14
в мире
владимир зеленский
украина
житомирская область
киев
дтэк
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Житомирской области Украины введены аварийные отключения электричества из-за того, что энергосистема перегружена, сообщил в пятницу глава местной военной администрации Виталий Бунечко.В украинской энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети" в пятницу заявили о введении в Киеве экстренных отключений света."Энергосистема области перегружена. Энергетики вынуждены аварийно отключать отдельные сектора. Необходимо максимально снизить нагрузку на сеть", - написал Бунечко в своем Telegram-канале.Он призвал жителей региона выключите мощные электроприборы и переждать время пиковых нагрузок.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221118/svet-1832363322.html
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украина
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в мире, владимир зеленский, украина, житомирская область, киев, дтэк, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Житомирская область, Киев, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
20:14 18.11.2022
 
В Житомирской области Украины ввели аварийные отключения электричества

Глава администрации Бунечко: в Житомирской области ввели аварийные отключения света

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в медиабанкОпора высоковольтной ЛЭП
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Житомирской области Украины введены аварийные отключения электричества из-за того, что энергосистема перегружена, сообщил в пятницу глава местной военной администрации Виталий Бунечко.
В украинской энергетической компании ДТЭК "Киевские электросети" в пятницу заявили о введении в Киеве экстренных отключений света.
ТЭЦ во Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Зеленский заявил, что десять миллионов украинцев остаются без света
"Энергосистема области перегружена. Энергетики вынуждены аварийно отключать отдельные сектора. Необходимо максимально снизить нагрузку на сеть", - написал Бунечко в своем Telegram-канале.
Он призвал жителей региона выключите мощные электроприборы и переждать время пиковых нагрузок.
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака на энергосистему страны 15 ноября была самой массированной с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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В Киеве зафиксировали рекордные отключения света
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаЖитомирская областьКиевДТЭКВооруженные силы РФ
 
 
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