Конгрессвумен обвинила власти США в отмывании денег
Конгрессвумен Грин обвинила власти США в отмывании денег через поддержку других стран
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила американские власти в отмывании денег через предоставление поддержки другим странам. Об этом она заявила в интервью экс-советнику бывшего президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону, опубликованному в социальной сети Truth Social.
"Позвольте мне рассказать, Стив, как происходит отмывание денег. Это в деньгах на помощь, которые идут в те страны, где идет война", - заявила она.
Грин отметила, что американские граждане имеют право знать, куда идут выделяемые Вашингтоном средства. "На протяжении скольких лет деньги американцев отправлялись в иностранные государства по всему миру на условиях помощи? Вы видите какие-либо изменения от того, что все эти деньги были направлены всем этим странам? Нет, ничего и никогда не меняется", - резюмировала политик. Грин отметила, что с целью установить контроль за выделяемой помощью, она вместе с однопартийцами в четверг внесла на рассмотрение в конгресс проект резолюции о проведении аудита выделяемых Украине средств.
Законодатели требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.
Весной текущего года конгресс выделил администрации порядка 40 миллиардов долларов на предоставление различных видов помощи Киеву, что включает военную и экономическую. В октябре Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства до середины декабря текущего года, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине.