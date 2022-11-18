https://ria.ru/20221118/obvinenie-1832666788.html

Конгрессвумен обвинила власти США в отмывании денег

Конгрессвумен обвинила власти США в отмывании денег - РИА Новости, 18.11.2022

Конгрессвумен обвинила власти США в отмывании денег

Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила американские власти в отмывании денег через предоставление поддержки... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T23:11

2022-11-18T23:11

2022-11-18T23:11

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конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила американские власти в отмывании денег через предоставление поддержки другим странам. Об этом она заявила в интервью экс-советнику бывшего президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону, опубликованному в социальной сети Truth Social.Грин отметила, что американские граждане имеют право знать, куда идут выделяемые Вашингтоном средства. "На протяжении скольких лет деньги американцев отправлялись в иностранные государства по всему миру на условиях помощи? Вы видите какие-либо изменения от того, что все эти деньги были направлены всем этим странам? Нет, ничего и никогда не меняется", - резюмировала политик. Грин отметила, что с целью установить контроль за выделяемой помощью, она вместе с однопартийцами в четверг внесла на рассмотрение в конгресс проект резолюции о проведении аудита выделяемых Украине средств.Законодатели требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.Весной текущего года конгресс выделил администрации порядка 40 миллиардов долларов на предоставление различных видов помощи Киеву, что включает военную и экономическую. В октябре Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства до середины декабря текущего года, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине.

https://ria.ru/20221118/bayden-1832661446.html

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Евгения Нефедова

в мире, марджори тейлор грин, дональд трамп, стив бэннон, украина, джорджия, конгресс сша, выборы в конгресс сша, сша