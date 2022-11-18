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Конгрессвумен обвинила власти США в отмывании денег - РИА Новости, 18.11.2022
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Конгрессвумен обвинила власти США в отмывании денег
Конгрессвумен обвинила власти США в отмывании денег - РИА Новости, 18.11.2022
Конгрессвумен обвинила власти США в отмывании денег
Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила американские власти в отмывании денег через предоставление поддержки... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T23:11
2022-11-18T23:11
в мире
марджори тейлор грин
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стив бэннон
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конгресс сша
выборы в конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила американские власти в отмывании денег через предоставление поддержки другим странам. Об этом она заявила в интервью экс-советнику бывшего президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону, опубликованному в социальной сети Truth Social.Грин отметила, что американские граждане имеют право знать, куда идут выделяемые Вашингтоном средства. "На протяжении скольких лет деньги американцев отправлялись в иностранные государства по всему миру на условиях помощи? Вы видите какие-либо изменения от того, что все эти деньги были направлены всем этим странам? Нет, ничего и никогда не меняется", - резюмировала политик. Грин отметила, что с целью установить контроль за выделяемой помощью, она вместе с однопартийцами в четверг внесла на рассмотрение в конгресс проект резолюции о проведении аудита выделяемых Украине средств.Законодатели требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.Весной текущего года конгресс выделил администрации порядка 40 миллиардов долларов на предоставление различных видов помощи Киеву, что включает военную и экономическую. В октябре Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства до середины декабря текущего года, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине.
https://ria.ru/20221118/bayden-1832661446.html
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в мире, марджори тейлор грин, дональд трамп, стив бэннон, украина, джорджия, конгресс сша, выборы в конгресс сша, сша
В мире, Марджори Тейлор Грин, Дональд Трамп, Стив Бэннон, Украина, Джорджия, Конгресс США, Выборы в Конгресс США, США
23:11 18.11.2022
 
Конгрессвумен обвинила власти США в отмывании денег

Конгрессвумен Грин обвинила власти США в отмывании денег через поддержку других стран

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин обвинила американские власти в отмывании денег через предоставление поддержки другим странам. Об этом она заявила в интервью экс-советнику бывшего президента США Дональда Трампа Стиву Бэннону, опубликованному в социальной сети Truth Social.
"Позвольте мне рассказать, Стив, как происходит отмывание денег. Это в деньгах на помощь, которые идут в те страны, где идет война", - заявила она.
Грин отметила, что американские граждане имеют право знать, куда идут выделяемые Вашингтоном средства. "На протяжении скольких лет деньги американцев отправлялись в иностранные государства по всему миру на условиях помощи? Вы видите какие-либо изменения от того, что все эти деньги были направлены всем этим странам? Нет, ничего и никогда не меняется", - резюмировала политик. Грин отметила, что с целью установить контроль за выделяемой помощью, она вместе с однопартийцами в четверг внесла на рассмотрение в конгресс проект резолюции о проведении аудита выделяемых Украине средств.
Законодатели требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.
Весной текущего года конгресс выделил администрации порядка 40 миллиардов долларов на предоставление различных видов помощи Киеву, что включает военную и экономическую. В октябре Байден подписал закон о продолжении финансирования американского правительства до середины декабря текущего года, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине.
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В миреМарджори Тейлор ГринДональд ТрампСтив БэннонУкраинаДжорджияКонгресс СШАВыборы в Конгресс СШАСША
 
 
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