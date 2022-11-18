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Боевики "ан-Нусры"* совершили 9 обстрелов в зоне деэскалации в Сирии
Боевики "ан-Нусры"* совершили 9 обстрелов в зоне деэскалации в Сирии - РИА Новости, 18.11.2022
Боевики "ан-Нусры"* совершили 9 обстрелов в зоне деэскалации в Сирии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T22:18
2022-11-18T22:18
2022-11-18T22:18
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб - пять обстрелов, в провинции Хама – два обстрела, в провинции Латакия - два обстрела", - сказал Егоров на брифинге.Он добавил, что в провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Мантаф по позициям правительственных сил в районе Руайха, ранен один сирийский военнослужащий.Кроме того, в результате снайперского обстрела боевиков из района Найраб по позициям правительственных сил в районе Трумба ранен один сирийский военнослужащий.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), хама (мухафаза)
Война в Сирии, В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза), Хама (мухафаза)
Боевики "ан-Нусры"* совершили 9 обстрелов в зоне деэскалации в Сирии
Боевики "ан-Нусры"* совершили 9 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В провинции Идлиб
- пять обстрелов, в провинции Хама
– два обстрела, в провинции Латакия
- два обстрела", - сказал Егоров на брифинге.
Он добавил, что в провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Мантаф по позициям правительственных сил в районе Руайха, ранен один сирийский военнослужащий.
Кроме того, в результате снайперского обстрела боевиков из района Найраб по позициям правительственных сил в районе Трумба ранен один сирийский военнослужащий.
* Запрещенная в России террористическая организация