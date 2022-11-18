https://ria.ru/20221118/obstrel-1832628070.html

ВСУ обстреляли центр Донецка, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли центр Донецка, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.11.2022

ВСУ обстреляли центр Донецка, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли центр Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T19:32

2022-11-18T19:32

2022-11-18T21:27

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. ВСУ обстреляли центр Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин.Градоначальник уточнил, что, по предварительным данным, ВСУ повредили около 50 стеклопакетов, некоторые из них насквозь пробиты осколками.Кроме того, под обстрел также попало государственное предприятие "Вода Донбасса", сообщил корреспондент РИА Новости. При ударе пострадали шесть человек. Снаряд попал в кабинет начальника экономической службы ведомства. Внутри здании получили ранения пять человек— четверых из них госпитализировали с осколочными ранениями, еще один сотрудник получил контузию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221118/pogibshie-1832524810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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Последствия обстрела предприятия "Вода Донбасса" в центре Донецка ВСУ обстреляли центр Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. В результате обстрелов со стороны украинских нацистов получил повреждения стадион "Донбасс Арена". Под обстрел также попало государственное предприятие "Вода Донбасса". При ударе пострадали не менее пяти человек. 2022-11-18T19:32 true PT0M35S

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк