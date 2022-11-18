https://ria.ru/20221118/obstrel-1832628070.html
ВСУ обстреляли центр Донецка, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли центр Донецка, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.11.2022
ВСУ обстреляли центр Донецка, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли центр Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T19:32
2022-11-18T19:32
2022-11-18T21:27
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. ВСУ обстреляли центр Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин.Градоначальник уточнил, что, по предварительным данным, ВСУ повредили около 50 стеклопакетов, некоторые из них насквозь пробиты осколками.Кроме того, под обстрел также попало государственное предприятие "Вода Донбасса", сообщил корреспондент РИА Новости. При ударе пострадали шесть человек. Снаряд попал в кабинет начальника экономической службы ведомства. Внутри здании получили ранения пять человек— четверых из них госпитализировали с осколочными ранениями, еще один сотрудник получил контузию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221118/pogibshie-1832524810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Последствия обстрела предприятия "Вода Донбасса" в центре Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. В результате обстрелов со стороны украинских нацистов получил повреждения стадион "Донбасс Арена". Под обстрел также попало государственное предприятие "Вода Донбасса". При ударе пострадали не менее пяти человек.
2022-11-18T19:32
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк
19:32 18.11.2022 (обновлено: 21:27 18.11.2022)
ВСУ обстреляли центр Донецка, есть пострадавшие
Мэр Донецка Кулемзин: обстрелы ВСУ повредили "Донбасс Арену" и предприятие "Вода Донбасса"