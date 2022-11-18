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Пенсионер погиб при украинском обстреле села в Белгородском районе - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/obstrel-1832565173.html
Пенсионер погиб при украинском обстреле села в Белгородском районе
Пенсионер погиб при украинском обстреле села в Белгородском районе - РИА Новости, 18.11.2022
Пенсионер погиб при украинском обстреле села в Белгородском районе
Пенсионер погиб при обстреле со стороны Украины села Устинка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:24
2022-11-18T17:46
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородский район
украина
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Пенсионер погиб при обстреле со стороны Украины села Устинка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."По предварительной информации, в результате обстрела села Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина. Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды. Также повреждены четыре частных домовладения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что все оперативные и аварийные службы находятся на месте, подомовой обход территории продолжается.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородский район
украина
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вячеслав гладков, белгородский район, украина, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Украина, Белгородская область, Происшествия
17:24 18.11.2022 (обновлено: 17:46 18.11.2022)
 
Пенсионер погиб при украинском обстреле села в Белгородском районе

Губернатор Гладков: пенсионер погиб при обстреле села Устинка Белгородского района

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкПоврежденный дом в Белгороде
Поврежденный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Поврежденный дом в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Пенсионер погиб при обстреле со стороны Украины села Устинка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, в результате обстрела села Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина. Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды. Также повреждены четыре частных домовладения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что все оперативные и аварийные службы находятся на месте, подомовой обход территории продолжается.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородский районУкраинаБелгородская областьПроисшествия
 
 
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