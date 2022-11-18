https://ria.ru/20221118/obstrel-1832565173.html

Пенсионер погиб при украинском обстреле села в Белгородском районе

Пенсионер погиб при украинском обстреле села в Белгородском районе - РИА Новости, 18.11.2022

Пенсионер погиб при украинском обстреле села в Белгородском районе

Пенсионер погиб при обстреле со стороны Украины села Устинка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:24

2022-11-18T17:24

2022-11-18T17:46

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородский район

украина

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Пенсионер погиб при обстреле со стороны Украины села Устинка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."По предварительной информации, в результате обстрела села Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина. Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды. Также повреждены четыре частных домовладения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что все оперативные и аварийные службы находятся на месте, подомовой обход территории продолжается.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

украина

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородский район, украина, белгородская область, происшествия