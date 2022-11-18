https://ria.ru/20221118/obmen-1832398117.html

МИД надеется на укрепление перспективы обмена заключенными с США

МИД надеется на укрепление перспективы обмена заключенными с США - РИА Новости, 18.11.2022

МИД надеется на укрепление перспективы обмена заключенными с США

РФ и США пока не пришли к общему знаменателю в вопросе обмена заключёнными, но контакты продолжаются по специальному каналу, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T10:20

2022-11-18T10:20

2022-11-18T10:46

сша

россия

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. РФ и США пока не пришли к общему знаменателю в вопросе обмена заключёнными, но контакты продолжаются по специальному каналу, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я хочу надеяться, что перспектива не просто сохраняется, а укрепляется. И настанет момент, когда из перспективы мы получим конкретную договоренность. Американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу", - сказал Рябков."Пока к общему знаменателю не пришли. Но неоспоримо то, что Виктор Бут среди тех, кто обсуждается", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20221111/obmen-1830750385.html

сша

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Кирилл Волков

сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)