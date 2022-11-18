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МИД надеется на укрепление перспективы обмена заключенными с США - РИА Новости, 18.11.2022
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МИД надеется на укрепление перспективы обмена заключенными с США
МИД надеется на укрепление перспективы обмена заключенными с США - РИА Новости, 18.11.2022
МИД надеется на укрепление перспективы обмена заключенными с США
РФ и США пока не пришли к общему знаменателю в вопросе обмена заключёнными, но контакты продолжаются по специальному каналу, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:20
2022-11-18T10:46
сша
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. РФ и США пока не пришли к общему знаменателю в вопросе обмена заключёнными, но контакты продолжаются по специальному каналу, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я хочу надеяться, что перспектива не просто сохраняется, а укрепляется. И настанет момент, когда из перспективы мы получим конкретную договоренность. Американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу", - сказал Рябков."Пока к общему знаменателю не пришли. Но неоспоримо то, что Виктор Бут среди тех, кто обсуждается", - добавил Рябков.
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сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, В мире, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:20 18.11.2022 (обновлено: 10:46 18.11.2022)
 
МИД надеется на укрепление перспективы обмена заключенными с США

Замглавы МИД Рябков отметил внешнюю активность США в обсуждении обмена заключенными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. РФ и США пока не пришли к общему знаменателю в вопросе обмена заключёнными, но контакты продолжаются по специальному каналу, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я хочу надеяться, что перспектива не просто сохраняется, а укрепляется. И настанет момент, когда из перспективы мы получим конкретную договоренность. Американцы демонстрируют некоторую внешнюю активность, мы работаем профессионально по специальному каналу", - сказал Рябков.
"Пока к общему знаменателю не пришли. Но неоспоримо то, что Виктор Бут среди тех, кто обсуждается", - добавил Рябков.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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В Кремле ответили на заявления об обмене заключенными между Россией и США
 
СШАРоссияВ миреСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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