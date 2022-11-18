https://ria.ru/20221118/obligatsii-1832597982.html

Сбербанк разместил облигации на 82 миллиарда рублей, сообщил источник

Сбербанк разместил облигации на 82 миллиарда рублей, сообщил источник - РИА Новости, 18.11.2022

Сбербанк разместил облигации на 82 миллиарда рублей, сообщил источник

Сбербанк разместил биржевые облигации серии 001P-SBER33 в объеме 82 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T18:39

2022-11-18T18:39

2022-11-18T18:48

экономика

сбербанк россии

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сбербанк разместил биржевые облигации серии 001P-SBER33 в объеме 82 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.Заявки на облигации банк собирал с 15 по 17 ноября. Банк ориентировал инвесторов на объем размещения от 10 миллиардов рублей.Финальный ориентир ставки купонов составляет 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,2% годовых.Банк разместил двухлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Организатором выступил SberCIB. Техническая часть размещения была назначена на 18 ноября.

https://ria.ru/20221114/ekonomika-1831243126.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сбербанк россии