https://ria.ru/20221118/obligatsii-1832593019.html
Канада выпустит облигации для поддержки Украины
Канада выпустит облигации для поддержки Украины - РИА Новости, 18.11.2022
Канада выпустит облигации для поддержки Украины
Канада в конце ноября выпустит пятилетние облигации на 500 миллионов канадских долларов (порядка 374 миллионов долларов США) для финансовой поддержки Украины,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:19
2022-11-18T18:19
2022-11-18T18:20
канада
украина
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138809/60/1388096051_0:151:4844:2876_1920x0_80_0_0_c2b630b0e766fad278435872b67019b9.jpg
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Канада в конце ноября выпустит пятилетние облигации на 500 миллионов канадских долларов (порядка 374 миллионов долларов США) для финансовой поддержки Украины, сообщил в пятницу Банк Канады."С тем, чтобы дать канадцам возможность напрямую помочь Украине, правительство страны объявило о выпуске суверенных облигаций Украины. Пятилетние облигации в размере 500 миллионов канадских долларов будут выпущены в конце ноября 2022 года", - сообщил Банк Канады.Канада с февраля регулярно оказывает поддержку Украине, выделяя гуманитарную и оборонную помощь. На прошлой неделе в ходе саммита G20 премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи в размере 500 миллионов канадских долларов. Общий объем выделений с февраля, по данным правительства Канады, уже превысил 3,4 миллиарда канадских долларов.
https://ria.ru/20221116/razgovor-1831993257.html
канада
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138809/60/1388096051_601:0:4637:3027_1920x0_80_0_0_2309a18f2398b8405735e6ed91acbdf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, украина, в мире, экономика
Канада, Украина, В мире, Экономика
18:19 18.11.2022 (обновлено: 18:20 18.11.2022)
Канада выпустит облигации для поддержки Украины
Банк Канады выпустит облигации на 374 миллиона долларов США для поддержки Украины