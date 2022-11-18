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Канада выпустит облигации для поддержки Украины - РИА Новости, 18.11.2022
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Канада выпустит облигации для поддержки Украины
Канада выпустит облигации для поддержки Украины - РИА Новости, 18.11.2022
Канада выпустит облигации для поддержки Украины
Канада в конце ноября выпустит пятилетние облигации на 500 миллионов канадских долларов (порядка 374 миллионов долларов США) для финансовой поддержки Украины,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:19
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канада
украина
в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Канада в конце ноября выпустит пятилетние облигации на 500 миллионов канадских долларов (порядка 374 миллионов долларов США) для финансовой поддержки Украины, сообщил в пятницу Банк Канады."С тем, чтобы дать канадцам возможность напрямую помочь Украине, правительство страны объявило о выпуске суверенных облигаций Украины. Пятилетние облигации в размере 500 миллионов канадских долларов будут выпущены в конце ноября 2022 года", - сообщил Банк Канады.Канада с февраля регулярно оказывает поддержку Украине, выделяя гуманитарную и оборонную помощь. На прошлой неделе в ходе саммита G20 премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи в размере 500 миллионов канадских долларов. Общий объем выделений с февраля, по данным правительства Канады, уже превысил 3,4 миллиарда канадских долларов.
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канада, украина, в мире, экономика
Канада, Украина, В мире, Экономика
18:19 18.11.2022 (обновлено: 18:20 18.11.2022)
 
Канада выпустит облигации для поддержки Украины

Банк Канады выпустит облигации на 374 миллиона долларов США для поддержки Украины

© AFP 2022 / Geoff RobinsБанк Канады
Банк Канады - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022 / Geoff Robins
Банк Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Канада в конце ноября выпустит пятилетние облигации на 500 миллионов канадских долларов (порядка 374 миллионов долларов США) для финансовой поддержки Украины, сообщил в пятницу Банк Канады.
"С тем, чтобы дать канадцам возможность напрямую помочь Украине, правительство страны объявило о выпуске суверенных облигаций Украины. Пятилетние облигации в размере 500 миллионов канадских долларов будут выпущены в конце ноября 2022 года", - сообщил Банк Канады.
Канада с февраля регулярно оказывает поддержку Украине, выделяя гуманитарную и оборонную помощь. На прошлой неделе в ходе саммита G20 премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи в размере 500 миллионов канадских долларов. Общий объем выделений с февраля, по данным правительства Канады, уже превысил 3,4 миллиарда канадских долларов.
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