https://ria.ru/20221118/novikombank-1832415162.html
Новикомбанк стал победителем премии "Финансовая элита России"
Новикомбанк стал победителем премии "Финансовая элита России" - РИА Новости, 18.11.2022
Новикомбанк стал победителем премии "Финансовая элита России"
Новикомбанк, опорный банк Ростеха, стал победителем премии "Финансовая элита России" в номинации "Вклад года", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:28
2022-11-18T11:28
2022-11-18T11:28
новости компаний - экономика
новикомбанк
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Ростеха, стал победителем премии "Финансовая элита России" в номинации "Вклад года", сообщает пресс-служба банка.Премия "Финансовая элита России" присуждается с 2005 года и является одной из самых авторитетных наград на российском финансовом рынке. Статус ее лауреатов ежегодно получают ведущие российские банки, страховые компании, управляющие, инвестиционные и брокерские компании, негосударственные пенсионные фонды, лизинговые компании и др."Авторитетное мнение — объективный и ценный индикатор признания банковской экспертизы. Оно подтверждает, что наши программы востребованы и своевременны. Завоеванная награда свидетельствует о том, что мы двигаемся в правильном направлении, внедряя оптимальные финансовые решения для наших розничных клиентов", - сказал директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков, слова которого цитирует пресс-служба банка.
https://ria.ru/20221116/pribyl-1831975716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, новикомбанк
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк