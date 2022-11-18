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Новикомбанк стал победителем премии "Финансовая элита России" - РИА Новости, 18.11.2022
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Новикомбанк стал победителем премии "Финансовая элита России"
Новикомбанк стал победителем премии "Финансовая элита России" - РИА Новости, 18.11.2022
Новикомбанк стал победителем премии "Финансовая элита России"
Новикомбанк, опорный банк Ростеха, стал победителем премии "Финансовая элита России" в номинации "Вклад года", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:28
2022-11-18T11:28
новости компаний - экономика
новикомбанк
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Ростеха, стал победителем премии "Финансовая элита России" в номинации "Вклад года", сообщает пресс-служба банка.Премия "Финансовая элита России" присуждается с 2005 года и является одной из самых авторитетных наград на российском финансовом рынке. Статус ее лауреатов ежегодно получают ведущие российские банки, страховые компании, управляющие, инвестиционные и брокерские компании, негосударственные пенсионные фонды, лизинговые компании и др."Авторитетное мнение — объективный и ценный индикатор признания банковской экспертизы. Оно подтверждает, что наши программы востребованы и своевременны. Завоеванная награда свидетельствует о том, что мы двигаемся в правильном направлении, внедряя оптимальные финансовые решения для наших розничных клиентов", - сказал директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков, слова которого цитирует пресс-служба банка.
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новости компаний - экономика, новикомбанк
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк
11:28 18.11.2022
 

Новикомбанк стал победителем премии "Финансовая элита России"

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
Новикомбанк
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Ростеха, стал победителем премии "Финансовая элита России" в номинации "Вклад года", сообщает пресс-служба банка.
Премия "Финансовая элита России" присуждается с 2005 года и является одной из самых авторитетных наград на российском финансовом рынке. Статус ее лауреатов ежегодно получают ведущие российские банки, страховые компании, управляющие, инвестиционные и брокерские компании, негосударственные пенсионные фонды, лизинговые компании и др.
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Новикомбанк получил за 9 месяцев рекордную чистую прибыль в 15 млрд рублей
"Авторитетное мнение — объективный и ценный индикатор признания банковской экспертизы. Оно подтверждает, что наши программы востребованы и своевременны. Завоеванная награда свидетельствует о том, что мы двигаемся в правильном направлении, внедряя оптимальные финансовые решения для наших розничных клиентов", - сказал директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков, слова которого цитирует пресс-служба банка.
 
Новости компаний - ЭкономикаНовикомбанк
 
 
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