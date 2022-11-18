https://ria.ru/20221118/novikombank-1832415162.html

Новикомбанк стал победителем премии "Финансовая элита России"

Новикомбанк стал победителем премии "Финансовая элита России" - РИА Новости, 18.11.2022

Новикомбанк стал победителем премии "Финансовая элита России"

Новикомбанк, опорный банк Ростеха, стал победителем премии "Финансовая элита России" в номинации "Вклад года", сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:28

2022-11-18T11:28

2022-11-18T11:28

новости компаний - экономика

новикомбанк

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Ростеха, стал победителем премии "Финансовая элита России" в номинации "Вклад года", сообщает пресс-служба банка.Премия "Финансовая элита России" присуждается с 2005 года и является одной из самых авторитетных наград на российском финансовом рынке. Статус ее лауреатов ежегодно получают ведущие российские банки, страховые компании, управляющие, инвестиционные и брокерские компании, негосударственные пенсионные фонды, лизинговые компании и др."Авторитетное мнение — объективный и ценный индикатор признания банковской экспертизы. Оно подтверждает, что наши программы востребованы и своевременны. Завоеванная награда свидетельствует о том, что мы двигаемся в правильном направлении, внедряя оптимальные финансовые решения для наших розничных клиентов", - сказал директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков, слова которого цитирует пресс-служба банка.

https://ria.ru/20221116/pribyl-1831975716.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, новикомбанк